In der App Fiete World entdecken Kinder ab 4 die Welt! (FOTO)

Köln (ots) -Pünktlich zum gemütlichen Beisammensein vor dem Kamin bringt dasvielfach ausgezeichnete Studio Ahoiii am 20. Dezember 2018 mit FieteWorld eine abenteuerliche App für kleine Entdecker ab 4 auf denMarkt.Fiete World ist ein digitales Puppenhaus für Kinder ab 4. Völligfrei können die kleinen Entdecker eine offene Fiete Welt erkunden. Esgibt viele zahlreiche lustige Charaktere und süße Tiere an Land undim Wasser.Es gibt zahlreiche Fahrzeuge, wie z.B. den Traktor, dasPiratenschiff oder den Hubschrauber.Dazu gibt es hunderte von Objekten, die Kinder dazu inspirieren,sich eigene Geschichten auszudenken. Und das ist gemeinsam mitFreunden und der Familie ein unendlich großer Spaß.Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Fast alles inFiete World lässt sich anfassen, mitnehmen und benutzen.In Fiete World können Kinder,- sich verkleiden,- Kuchen backen,- Essen kochen- Traktor fahren- Blumen pflanzen- Bäume fällen,- Feuer machen,- Piratenschiff fahren,- Schätze finden,und vieles mehr.Mit Fiete World bringen Ahoiii Entertainment ihre bislangumfangreichste Fiete App auf den Markt.Und auch wenn Fiete World jetzt schon sehr umfangreich ist,Erweiterungen sind bereits geplant.Die App ist ab heute im Apple App Store für EUR 2,99 erhältlich.Mehr Infos: App Name: Fiete WorldLauchdatum: 20. Dezember 2018Zielgruppe: Kinder von 4 bis 8 JahrenPreis der App: Vollversion für EUR 2,99Entwickler: Ahoiii Entertainment UGApp-Trailer: https://youtu.be/Ji4k6rIYSCwGameplay 1: https://youtu.be/UjXiRBUFo-cGameplay 2: https://youtu.be/uQfzQuBLzKEGameplay 3: https://youtu.be/brO1Z18PZFEGameplay 4: https://youtu.be/yJ9sSdA-9xUApple App Store: http://ots.de/DSBejkPresskit: www.ahoiii.com/press/fiete_world/images/images.zip