In-App Engagement and Conversion Report 2019: Smaato und Liftoff verraten die erfolgreichsten Werbeformate in mobilen Apps

Hamburg / San Francisco (ots) - Digitale Anzeigenpreise und Datenzeigen unterschiedliche Leistungen bei den PreispunktenLängere Nutzungszeiten, präzise Targetingmöglichkeiten, großeReichweiten: In-App-Werbung boomt und hat die in Mobile-Web-Angebotenlängst überrundet. Werbung in Apps macht inzwischen den Großteil derAusgaben der größten Werbemärkte weltweit aus. Die globaleIn-App-Werbeplattform Smaato hat nun in Zusammenarbeit mit Liftoff,einer leistungsbasierten Marketing- und Retargeting-Plattform fürmobile Apps, umfassende Untersuchungen zur Preisgestaltung undPerformance von In-App-Werbung veröffentlicht. Käufer können die im"In-App Engagement and Conversion Report 2019" gewonnenenErkenntnisse und Daten nutzen, um ihre In-App-Werbekampagnen zuoptimieren. So können durch die Identifikation spezifischerWerbeformate Interaktionsraten optimiert und Conversions gesteigertwerden. Für den Report wurden die Aktivitäten von über drei BillionenAd Requests auf der Smaato-Plattform im ersten Quartal 2019 sowieüber 80 Milliarden Ad Impressions bei über 33 MillionenInstallationen und 14 Millionen Erstereignisse auf derLiftoff-Plattform analysiert.Der Report beinhaltet unter anderem folgendeSchlüsselerkenntnisse:Die durchschnittlichen Click-Through Rates (CTR) von Videoanzeigensind 7,5-mal höher als bei Display-Anzeigen.Rewarded Video Ads kosten trotz ähnlicher Konversionsraten beiallen wichtigen Leistungsindikatoren bis zu 86 % weniger alsVideoanzeigen insgesamt.Die Ad ECPM von Interstitial Display Ad sind 4,6-mal höher als dievon Bannerwerbung, wobei Interstitials eine durchschnittlich 18-malhöhere CTR als Banner verzeichneten.Trotz großer Unterschiede im eCPM-Durchschnitt weisenInterstitial, Native und Banner Display Ads sehr ähnliche Costs perAction auf (Installation, Registrierung und Kauf).Die Kosten und Konversionsraten bei iOS-Geräten liegen bei allenAnzeigenformaten über denen bei Android-Geräten."Werbetreibende verfolgen die Aufmerksamkeitsverschiebung derVerbraucher auf mobile Apps - und das zu Recht. Dabei gibt esspezifische Strategien, mit denen sich In-App-Werbekampagnenoptimieren lassen", so Arndt Groth, Präsident bei Smaato. "Durch dieKombination der Daten von Smaato und Liftoff für das erste Quartal2019 konnten wir die In-App-Anzeigenformate ermitteln, die denWerbetreibenden die höchste Rendite bieten."Im ersten Quartal 2019 wurde weltweit eine neue Rekordzahl vonApp-Downloads erreicht - insgesamt 10 % mehr als im Vorjahr. Da dieZeit, die Verbraucher mit Apps verbringen steigt, investieren mehrKäufer denn je zuvor in In-App-Werbung. Laut IAB überstiegen diedigitalen Werbeausgaben in den USA im vergangenen Jahr erstmals 100Milliarden Dollar, wobei die mobile Werbung im Jahresvergleich um 40% auf fast 70 Milliarden Dollar zulegte."Vor dem Hintergrund des massiven Wachstums der In-App-Werbungwollen wir Werbetreibende und App-Vermarkter über die bestenMöglichkeiten zur Optimierung ihrer Budgets und zur Verbesserung derPerformance ihrer Kampagnen informieren", berichtet Mark Ellis,Gründer und CEO von Liftoff. "Videoanzeigen sind in der Regel teurerals herkömmliche Displaywerbung. Der Bericht beweist jetzt, dass sieauch im gesamten Verlauf eine bessere Leistung erbringen und sich dieInvestition in den Kontakt mit hochwertigen Nutzern lohnt."Zum Herunterladen des In-App Engagement and Conversion Report,klicken Sie bitte hier http://ots.de/jSFgMbÜber SmaatoSmaato ist die globale In-App Advertising Plattform. Durch SmaatosMobile Ad Server erhalten Apps jeder Größe Zugang zu den weltweitagierenden Werbetreibenden. Das Smaato SDK bietet Publishern nebeneiner nahtlosen Integration auch eine maximale Kontrolle über ihrInventar. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruseund Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seineminternationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen inBerlin, Hamburg, New York, Shanghai, und Singapore. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.smaato.com.Folgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie aufFacebook unter Facebook.com/Smaato.Über LiftoffLiftoff ist eine leistungsbasierte mobile App-Marketing- undRetargeting-Plattform, die nach der Installation Benutzerdatenverwendet, um echte Cost-per-Action-Kampagnen zur Nutzeraquisitionund -Re-Engagement durchzuführen. Basierend auf fortschrittlichemmaschinellen und Lookalike Targeting sind die Liftoff-Kampagnenoptimiert, um Aktionen über die Installation hinaus voranzutreiben,z.B. die Buchung eines Hotels, Reservierungen oder die Verlängerungvon Abonnements. Das Cost-per-Action-Modell von Liftoff unterstütztKunden bei der Skalierung und dem Wachstum, indem es Benutzerakquiriert, die aktiv in umsatzsteigernde Veranstaltungeninvestieren. Liftoff hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Palo Altound verfügt über Niederlassungen in New York, London, Singapur,Seoul, Tokio sowie Paris und arbeitet mit führenden App-Publishernund Marken auf der ganzen Welt zusammen. Mehr unter www.liftoff.ioPressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Smaato, übermittelt durch news aktuell