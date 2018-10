App DEMOCRACY für transparentere Demokratie geht an den Start

Frankfurt/Main (ots) -In Echtzeit alle Gesetzesvorhaben des Bundestages beobachten undfür ein Stimmungsbild der Bevölkerung selbst abstimmen.Mit der App DEMOCRACY startet die bundesweit erste App, mit dersich Bürgerinnen und Bürger einen Echtzeit-Einblick in dieGesetzesfindung des Deutschen Bundestages verschaffen können. DieNutzer haben die Möglichkeit, sich über die Anträge der Fraktionen zuinformieren, den Stand der Gesetze zu verfolgen und selbst ihreStimme abzugeben. "Studien zeigen, dass sich die Bürgerinnen undBürger mehr Transparenz und politische Beteiligungsmöglichkeitenwünschen als nur alle vier Jahre ihr Kreuzchen zu machen", sagtKollegiat des Hertie-Innovationskollegs Marius Krüger (24). "Zudemvertrauen immer weniger Menschen dem Regierungshandeln. Diesespürbare Unzufriedenheit brachte mich auf die Idee, eine App fürtransparentere Demokratie zu entwickeln."Zu rund 800 Gesetzgebungsverfahren und 1500 Anträgen proLegislaturperiode können die Nutzer Stellung beziehen und direktabstimmen. "Alle Ergebnisse werden in der App publiziert und denAbgeordneten noch vor ihrer offiziellen Entscheidung alsanonymisiertes Stimmungsbild aus der Bevölkerung übergeben", sagtMarius Krüger, "so haben Politiker eine Chance, ihren Standpunkt mitVolkes Stimme abzugleichen, bevor sie wichtige Gesetze absegnen. Fürdie Bürger wächst zudem die Einflussnahme auf politischeEntscheidungen."Civic Leadership im besten SinnePer Crowdfunding-Kampagne hatte der Göttinger Marius Krüger 35.000Euro Startkapital für die App gesammelt und mit zwei Entwicklernseines eigens gegründeten Vereins DEMOCRACY e.V. umgesetzt. DieHertie-Stiftung unterstützt DEMOCRACY e.V. mit einem Förderbeitrag,ab 2019 soll sich die kostenlose App über Patenschaften finanzieren."Marius Krüger und sein Team beweisen, dass sich die Übernahme vonVerantwortung und eine klare Haltung lohnen, wenn es darum geht,unsere Demokratie transparenter, partizipativer und tatsächlich auchbesser zu machen", sagt Kaija Landsberg, Geschäftsführerin derGemeinnützigen Hertie-Stiftung. "Damit geben sie ein Beispiel vonCivic Leadership im besten Sinne und stärken unsere Demokratie."Die App DEMOCRACY ist kostenlos für Apple und Android in denentsprechenden App-Stores verfügbar oder unterhttps://www.democracy-deutschland.de/. Über einen Klingelton werdendie Nutzer über den Stand ihrer favorisierten Abstimmungenbenachrichtigt. Für Februar 2019 ist ein Update mit einemWahl-o-Meter geplant, der den Vergleich der eigenen Ergebnisse mitdem tatsächlichen Abstimmungsverhalten jedes einzelnenBundestagsabgeordneten bzw. der Fraktionen abbildet.Über das Hertie-InnovationskollegDas Hertie-Innovationskolleg fördert junge Talente und erfahreneExperten, die sich mit hervorragenden Ideen für gesellschaftlicheInnovationen für das Gemeinwohl engagieren. Es fördert Menschen, diedurch unternehmerisch-initiatives Denken und Handeln eigene Ideen mithohem gesellschaftlichen Nutzen und Multiplikatorwirkung entwickelnund umsetzen wollen. Diese so genannten Kollegiat*innen werden dafürein Jahr lang mit Know-how und Netzwerk ideell unterstützt sowiefinanziell gefördert, um ihr Vorhaben weiterzuentwickeln undumzusetzen. Den Rahmen steckt das Oberthema "EuropäischesZusammenleben" ab. www.hertie-innovationskolleg.dePressekontakt:Gemeinnützige Hertie-StiftungFabian Famulok, KommunikationGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel.: 069 66 07 56 - 165FamulokF@ghst.dewww.ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell