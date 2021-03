AppIe Aktie: iPhone-Nachfrage treibt Q1-Wachstum für Apple-Zulieferer Foxconn an!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Zulieferer Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (OTC:HNHPF) profitiert von der starken Nachfrage nach der neuesten iPhone-Iteration und der steigenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik.

Hon Hai, auch bekannt als Foxconn, erwartet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von mehr als 15% im Vergleich zum Vorjahr, berichtet Reuters unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens. Im vierten Quartal meldete das



