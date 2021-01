AppHarvest’s Aktie: Updates ohne Ende?

AppHarvest ist ein landwirtschaftliches Technologieunternehmen, das Indoor-Farmen in der Appalachen-Region entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Morehead, Kentucky, und sagte während einer Medienpräsentation in dieser Woche, dass es begonnen hat, Beefsteak-Tomaten unter anderem an Walmart Inc (NYSE:WMT), Kroger Co (NYSE: KR) und Publix zu liefern.

AppHarvest plant den Börsengang im Rahmen eines SPAC-Deals mit Novus Capital Corp (NASDAQ:NOVS).



