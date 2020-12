AppGallery startet seine exklusive Jahresend-Game-Fest-Kampagne

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mobile Gamer können sich im Rahmen des AppGallery Games Festes zum Jahresende über exklusive Geschenkpakete für ausgewählte Spiele freuen. Die Kampagne läuft ab sofort bis zum 23. Dezember und ermöglicht es den Spielern, einige der beliebtesten Handyspiele herunterzuladen und zu spielen und exklusive Geschenkpakete im Wert von bis zu 20 US-Dollar einzulösen.Während sich das Jahr allmählich dem Ende zuneigt und jeder sich darauf freut, abzuschalten, zu verschnaufen und die Festtage mit Familie und Freunden zu genießen, möchte AppGallery seinen Nutzern nach einem harten Jahr etwas zum Lächeln geben.In dieser Zeit der Restriktionsmaßnahmen und Isolation glaubt das Unternehmen, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um zu Hause zu bleiben und mit Freunden online zu spielen. Es ist die beste Art, Zeit mit den Liebsten zu verbringen und gleichzeitig einen sicheren Abstand zu wahren - sie virtuell zu treffen, um sich bei einem Spiel über die Highlights des Jahres auszutauschen. Spieler können sogar gemeinsam neue Erlebnisse schaffen, indem sie epische Boss-Raids abschließen, ein Battle-Royale-Match als Team überleben oder ein Chaos verursachen, indem sie durch die Straßen von San Francisco rasen.Hier sind 12 der beliebtesten Handyspiele und einige exklusive Geschenkpakete, um das Jahresend-Abenteuer mit Game Fest zu beginnen.1. Asphalt 9: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C100936703) Legends - Epic Arcade Car Racing Game (https://appgallery.huawei.com/#/app/C100936703)Gamer, die schon immer mal durch die Straßen von Shanghai rasen, über die Inseln in der Karibik springen oder sogar das Himalaya-Gebirge besichtigen wollten, können das jetzt mit ihren Freunden tun, während sie mit nitrobetriebenen Supercars in Asphalt 9: Legends fahren. Die Spieler haben die Serie für ihr konsolenähnliches Erlebnis mit der hochwertigen Grafik sowie die adrenalingeladene Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd mit Blockbuster Schauplätzen gelobt.Darüber hinaus verschenkt AppGallery jetzt im Rahmen des Game Festes Spielcodes für das Luxury Gift Pack mit 125 Token, 50.000 Credits und einem Ferrari F40 Limited-Time Pack im Wert von 20 US-Dollar, was den Spielern noch mehr Grund gibt, das ultimative free-to-play Arcade-Rennspiel auf der Plattform zu spielen.2. State of Survival: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102572221) Survive the Zombie Apocalypse (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102572221)Wenn es um das Zombie-Survival-Genre auf dem Handy geht, ist State of Survival ein beliebter Anlaufpunkt für MMORPG-Fans auf der Suche nach Zombies zum Töten und einer Siedlung zum Verwalten. Das Spiel integriert Elemente jenseits traditioneller Strategiespiele in das Gameplay, wie z.B. Tower Defense, Ressourcenmanagement, sowie eine fesselnde Rahmenhandlung. Die Spieler können sich sogar mit Freunden zusammentun, um Ressourcen und Feuerkraft zu kombinieren, damit die Siedlungen gegen Zombies und andere feindliche Spieler überleben.Um den Nutzern einen Vorsprung zu verschaffen, bietet AppGallery im Rahmen des Game Fests ein Luxus-Geschenkpaket an, das Gegenstände wie Bau-Beschleunigungs-Perks, Nahrung und Gebäuderessourcen sowie Biocaps im Wert von 10 US-Dollar enthält.3. Last Day on Earth: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102082909) Survival (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102082909)Es ist nicht zu leugnen, dass das Zombie-Survival-Genre nach wie vor sehr beliebt ist. Immer mehr Spiele und Filme lassen sich von beliebten Zombie-Franchises inspirieren. Last Day on Earth ist nicht anders und versetzt den Spieler in die Rolle eines Überlebenden, der Zombies und Eindringlinge abwehrt, während er nach Ressourcen und Nahrung sucht, um sein Überleben zu sichern. Es hält das Spiel mit regelmäßigen Updates und einer fesselnden Ressourcen-Management-Mechanik lebendig, die viele Fans lieben und genießen würden.Neueinsteiger in dieses Spiel können jetzt Game Fest Freebies von AppGallery erhalten - ein Luxus-Geschenkpaket mit Ressourcen, Waffen und einem Hundebegleiter, um ihre Reise in die post-apokalyptische Welt von Last Day on Earth zu beginnen.4. Summoners War (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102298415)Teamwork macht den Traum wahr, und das gilt auch, wenn die Spieler mit ihren Freunden das größte Monsterteam in Summoners War zusammenstellen, um das Labyrinth des Tartarus mit Gildenmitgliedern herauszufordern. Das Spiel richtet sich vor allem an Nutzer, die Sammelobjekte mögen, mit mehr als 1.000 verschiedenen Arten von Monstern, die Sie beschwören und mit 100 Millionen anderen Beschwörern auf der ganzen Welt trainieren können. Das Spiel ist bei den Spielern beliebt für seine Vielfalt und die endlosen neuen Inhalte, die regelmäßig veröffentlicht werden, um die Community zu beschäftigen und herauszufordern.Als Teil des Game Festes können die Spieler jetzt eine Mystische Schriftrolle in der AppGallery einlösen, um ein seltenes Monster zu beschwören und ihren Eroberungszug fortzusetzen, um der größte Beschwörer aller Zeiten zu werden.5. Standoff 2 (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102543465)Viele Liebhaber von Ego-Shootern sind damit aufgewachsen, dass sie Counter-Strike auf dem PC gespielt haben, um ihren Wettbewerbsdrang zu stillen. Jetzt können Gamer das Gleiche mit Standoff 2 tun, aber dieses Mal auf dem Handy, was bedeutet, dass es jederzeit und überall gespielt werden kann. Mit sechs verschiedenen Karten und drei Spielmodi zur Auswahl können Benutzer Freunde in einem Showdown der Reflexe in den Spielmodi "Deathmatch", "Defuse the bomb" und "Arms Race" herausfordern. Langjährige Spieler führen die Qualität der Grafik und das einzigartige System zur Anpassung ihrer Charaktere als Gründe an, warum sie das Spiel lieben.Während der Game Fest-Phase verschenkt AppGallery einen kostenlosen Battle Pass und eine Acid Carbon Weapon Skin, um Nutzern zu helfen, ihre Standoff 2-Karriere zu starten.6. Perfect World Mobile (https://appgallery.huawei.com/#/app/C100883175)Die meisten MMORPG-Fans werden von der Perfect World-Serie gehört haben, einem klassischen, von der chinesischen Mythologie beeinflussten Abenteuer- und Fantasy-Spiel, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2006 drei Spiele umfasst. Perfect World Mobile bringt das volle Erlebnis direkt in die Hand des Spielers, mit Grafik auf Konsolenniveau und einer weitläufigen Welt zum Erkunden. Das Spiel bietet endlose Aktivitäten wie Sammeln, Kochen und Fischen sowie epische Kämpfe mit Freunden und Verbündeten innerhalb des Spiels.Die Spieler können in diesem Zeitraum des Game Fests sogar ein luxuriöses Sondergeschenk auf der AppGallery mit einem Höllenhund-Ritt sowie verschiedenen Gegenständen und In-Game-Währungen einlösen.7. World of Tanks Blitz MMO (https://appgallery.huawei.com/?referrer=appmetrica_tracking_id%3D963593592016742320%26ym_tracking_id%3D9179153658702611125%26appmetrica_deep_link%3Dberu%253A%252F%252F#/app/C100858653)Mit World of Tank Blitz MMO können Gamer den Status Quo aufrütteln und ihre Jahresendfeier mit Explosionen, Kugeln und wütenden Flammen befeuern. Mit über 350 fein detaillierten Kampffahrzeugen können Spieler für jeden Spielstil das perfekte Fahrzeug finden, um ihre Gegner das Fürchten zu lehren. Das plattformübergreifende Spiel wurde von Spielern auf der ganzen Welt gelobt, wobei die hochwertige Grafik und das fesselnde Gameplay die Spieler immer wieder in das Spiel zurückziehen.Spieler können sich ihre Freunde schnappen, um sich dem Kampf anzuschließen. Mit dem Blitz-Geschenkpaket für Neueinsteiger erhalten sie einen 7-Tage-Premium-Account mit 250 Gold, das für neue Beute ausgeben werden kann, einlösbar in der AppGallery als Teil des Game Festes.8. Pascal's Wager (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102721489)Für Spieler mit großer Handfertigkeit, Durst nach Hardcore-Herausforderungen und die Spiele in Konsolenqualität mögen, ist Pascal's Wager definitiv etwas für sie. Dieses Soulsborne-ähnliche Meisterwerk liefert ein fesselndes, actiongeladenes Dark-Fantasy-Abenteuer, das die Fähigkeiten der Spieler mit herausfordernden Gegnern und Bosskämpfen auf die Probe stellt, die das Spiel durchziehen. Die Spieler haben die Lovecraft-artige Grafik und den Soundtrack des Spiels gelobt, ebenso wie das kreative Gegnerdesign und die intuitive Kampfmechanik.9. Garena Free Fire: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C100886055) Winterlands (https://appgallery.huawei.com/#/app/C100886055)Dieses Spiel eignet sich definitiv für Benutzer, die gerne in der Wildnis mit 49 anderen Spielern überleben und sich gegenseitig jagen, um an der Spitze zu stehen. Das Spiel unterhält die Spieler stundenlang mit spannendem Gameplay, flüssiger Steuerung und hochwertiger Grafik sowie Voice-Chat-Unterstützung zum Spielen mit Freunden. Die ständigen Updates sowie endlose Beute, Skins und Haustiere halten die Inhalte frisch und sorgen dafür, dass die Spieler immer wieder zurückkehren, um mehr zu erfahren.10. Eclipse Isle (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102391487)Eclipse Isle ist ein Battle Royale im Anime-Stil. Die Spielmechanik unterscheidet sich vom üblichen Run-Gun-Survive-Battle-Royale-Gameplay - jeder Held im Spiel verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Talente, die ihm im Kampf ums Überleben helfen. Die Spieler haben das orientalische Fantasiethema gelobt, das im Spiel verwendet wird, mit einem atemberaubenden Kunststil und Charakterdesign. Die unterschiedlichen Jahreszeiten und Wetterbedingungen bringen auch Abwechslung in das Spielgeschehen und fordern den Spieler heraus, in verschiedenen Durchläufen unterschiedliche Strategien anzuwenden.11. ASMR Slicing (https://appgallery.huawei.com/#/app/C103045575)Dieses entspannende Spiel ist perfekt für Spieler, die einen ruhigen, entspannten Abend verbringen, ihr Lieblingsgetränk kurz vor dem Schlafengehen schlürfen und sich bei einem beruhigenden Spiel entspannen wollen, das die Sinne befriedigt. ASMR Slicing simuliert das realistische Schneiden von kinetischem Sand und verschiedenen Objekten und bietet haptisches Feedback und entspannende ASMR-Sounds, um die Sinne zu unterhalten und sorgt für immense Befriedigung.12. Dystopia: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102948387) Contest of Heroes (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102948387)Wenn es um kompetitive Handyspiele geht, steht MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ganz oben auf der Liste. Das kürzlich veröffentlichte Dystopia: Contest of Heroes, das exklusiv bei AppGallery erhältlich ist, bietet hochwertige, farbintensive Grafiken und eine Sammlung von vollständig anpassbaren 3D-Helden mit vom Spieler gesteuerten Fähigkeiten. Fans von Mixed Martial Arts werden sich auch darüber freuen, dass der irische Profi-Mixed Martial Artist und Boxer und ehemalige UFC-Champion Conor McGregor das Gesicht des Spiels ist.AppGallery's Game Fest ermutigt Gamer, neue Spielmöglichkeiten mit exklusiven Vorteilen zu entdecken. Die Möglichkeiten sind endlos, und die Vorteile sind zahlreich. Für weitere Informationen besuchen Sie AppGallery: https://appgallery.huawei.com/.Pressekontakt:Sam Patchettsam.patchett@grayling.comMobiltelefon: +44 (0)7879 396536Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell