AppGallery präsentiert neue Funktionen des Huawei-Ökosystems auf der WN China Online 2021

Shanghai (ots/PRNewswire) - AppGallery wird an einer der größten Konferenzen der Spieleindustrie, WN China Online 2021, teilnehmen, die vom 26. April bis zum 14. Mai 2021 online stattfindet. AppGallery wird die Veranstaltung sponsern und mit wichtigen Teilnehmern über die Vorteile der Plattform sprechen.Die WN Conference findet viermal im Jahr statt und versammelt rund 4.500 Fachleute offline und 20.000 Teilnehmer online. Sie will Experten der Spieleindustrie aus der ganzen Welt zusammenbringen, um mit einem breiten Publikum über aktuelle Fälle zu sprechen und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zu schaffen.Am 26. April werden die Redner von WN China Online 2021 in einem virtuellen Studio der AppGallery-Marke Vorträge halten, darunter Alexandre Salem, Leiter der Geschäftsentwicklung von Huawei Global Gaming, und Alisa Nikitina, Senior Business Growth Manager von Huawei Mobile Services Europe. Alexandre wird über die neuesten Fortschritte der AppGallery sprechen und interessante Fälle teilen. Alisa wird über die Marketingmöglichkeiten der integrierten Werbeplattform Huawei Ads berichten. Ihre Präsentationen beginnen jeweils um 09:00 Uhr (MEZ) bzw. 13:30 Uhr (MEZ). Benutzer können Fragen in Echtzeit im Streaming-Chat stellen.Alexandre Salem verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bankwesen, in der Strategieberatung und im operativen Management mit einer Expertise in den Bereichen Medien und Technologie. Vor seinem Wechsel zu Huawei leitete Alexandre strategische Gaming-Partnerschaften bei Google in EMEA.Alisa Nikitina ist eine Tech-Profi mit über sieben Jahren Erfahrung in den Bereichen Werbung, Vertrieb und Marketing, mit Schwerpunkt auf mobilen Anwendungen. Sie hat digitale Marketingstrategien für tausende von Kunden in verschiedenen Vertikalen entwickelt.AppGallery bietet den Teilnehmern der Konferenz einen besonderen Bonus für ihre Werbekampagne in Huawei Ads. Für die Bewerbung ist lediglich das Ausfüllen eines Formulars auf der Online-Plattform der Konferenz erforderlich.Der virtuelle AppGallery-Stand wird vom Anfang bis zum Ende der Konferenz funktionieren. Alle Besucher können Arseniy Khlebtsev, Huawei Ecosystem Development Manager, Fragen zur Plattform stellen.Informationen zu AppGalleryAppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Unser einzigartiger HMS-Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und bietet so mehr Komfort und ein reibungsloseres Erlebnis - und dies ist Teil unserer breiteren "1+8+N"-Strategie bei Huawei.Die Vision von AppGallery ist es, eine offene, innovative App-Distributionsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt, während sie ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet die AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien und andere. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 530 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei hat Partnerschaften mit 2,3 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt geschlossen, und die Gesamtzahl der Downloads von AppGallery hat bis 2020 384,4 Milliarden erreicht.