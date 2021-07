AppGallery kooperiert mit Belka Games und bringt Clockmaker-Freude auf Huawei-Geräte

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Clockmaker-Fans können sich auf exklusive Geschenke freuen, die zum Start verfügbar sind, wenn sie über AppGallery spielenSpieler können sich jetzt auf ein mystisches Match-Three-Puzzle-Abenteuer mit dem von der Kritik gefeierten Clockmaker von Belka Games freuen, das jetzt auf AppGallery erhältlich ist.In einem Wettlauf um das Geheimnis des bösartigen Clockmaker und das Brechen von Flüchen müssen sich die Spieler durch die edelsteinbasierten Rätsel wühlen, um eine alte, verzauberte Stadt zu reparieren. Neben der Navigation durch eine geheimnisvolle Atmosphäre lädt Clockmaker die Spieler zu über tausend Minispielen ein, die taktisches Denken und Geschicklichkeit erfordern, um die Edelsteine wegzusprengen.Als Teil der Partnerschaft und zur Feier des Starts von Clockmaker bieten AppGallery und Belka Games den Spielern exklusive Geschenke. Spieler, die über die AppGallery gespielt haben, erhalten ein exklusives Geschenkpaket, das 24 Stunden unbegrenzte Leben sowie 15 Premium-Rubine enthält, die sie im Laden des Spiels ausgeben können. Das Geschenkpaket kann nach Abschluss des ersten Hauslevels zu Beginn des Spiels eingelöst werden."Wir freuen uns, dass nun noch mehr Spieler auf der ganzen Welt das beliebte Clockmaker-Spielerlebnis erleben können", so Yuriy Krasilnikov, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Belka Games. "Wie wir bereits gesehen haben, ist das Spiel ein großer Erfolg, und wir freuen uns, dass dank unserer Partnerschaft mit Huawei noch mehr Spieler Zugang zu dem Spiel haben werden."Huawei bietet Technologie-Support für PartnerAppGallery ist einer der am schnellsten wachsenden App-Marktplätze und der drittgrößte weltweit und zeigt, wie Entwickler die starke operative Unterstützung von Huawei im Vorfeld der App-Einführung nutzen können. Clockmaker ist ein gutes Beispiel für das Potenzial des HMS Core von Huawei, das mit dem IAP-Kit und dem Ads-Kit integriert werden kann, um den Nutzern nahtlose Zahlungslösungen und angenehme Werbeerlebnisse zu bieten."Die Zusammenarbeit mit Huawei war eine angenehme Erfahrung für das Team von Belka Games", so Herr Krasilnikov. "Wir haben von Anfang an ein hohes Maß an Betriebs- und Entwicklungsunterstützung erhalten und waren mit der reibungslosen Integration der HMS Core Kits von Huawei zufrieden, so dass wir den Fans des Spiels die Dienste bieten können, die sie verdienen."Clockmaker hat in den letzten zwei Jahren auf verschiedenen Plattformen weltweit große Erfolge erzielt und aufgrund seines interaktiven und spannenden Gameplays Spitzenplätze in den Verkaufscharts erreicht. Die Partnerschaft von Belka Games mit AppGallery zeigt, dass die Fans in den kommenden Monaten noch viel mehr erwarten können.Clockmaker kann jetzt über AppGallery heruntergeladen werden.Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-MarketplacesAppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 550 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei hat weltweit 4,5 Millionen Partnerschaften mit Entwicklern geschlossen, die bis 2020 insgesamt 384,4 Milliarden Downloads erreichen werden. Bis Ende Juni 2021 werden weltweit mehr als 141.000 Anwendungen in HMS Core integriert sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1583025/Clockmaker.jpgPressekontakt:Reina Liliyun60@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, übermittelt durch news aktuell