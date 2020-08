AppGallery floriert weiter auf dem deutschen Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Deutschlands AppGallery setzt ihr Wachstum fort und bringt eine größere Vielfalt von relevanten und qualitativen Apps für die deutschen Nutzer.In Anerkennung der engagierten Partner in Deutschland hat die AppGallery die Vorteile eines regionalen Marketings für sechs ihrer populärsten Apps demonstriert.Die AppGallery in Deutschland, die für ihre Kunden die innovativsten neuen Apps bietet, hat ihr Wachstum im letzten Jahr kontinuierlich fortgeführt. Um diesen Erfolg im lokalen Markt gebührend zu feiern, wurden sechs Partner ausgewählt, die den Nutzen des regionalen Marketings im Rahmen einer globalen Kampagne erfahren. Die Kampagne soll Entwickler inspirieren, das volle Geschäftspotenzial ihrer Apps mit der AppGallery auszuschöpfen, und sie wird in 20 Ländern durchgeführt, darunter auch Deutschland.AppGallery: Ein App-Marktplatz, der globale und lokale qualitative Applikationen zusammenstelltAls einer der drei Top-Marktplätze weltweit haben in der AppGallery die unterschiedlichen Anforderungen des internationalen Publikums oberste Priorität, indem die besten neuen Apps sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene bereitgestellt werden. Die 460 Millionen aktiven Nutzer der AppGallery, die sich über 170 Regionen verteilen, zeigen das Wachstum der Plattform mit Schwerpunkt auf Konsumentenbedürfnisse.Huawei wendet sich an lokale Entwickler und lädt diese ein, ihre Apps auf der AppGallery zu aufzulisten, um die Nachfrage von Konsumenten zu erfüllen und gleichzeitig den lokalen Markt zu unterstützen. Mit innovativen Technologieangeboten und modernster Marketingunterstützung bietet die AppGallery für Entwickler einen wettbewerbsstarken Weg zum Erfolg.Deutschland ist einer der Schlüsselmärkte für die AppGallery und hier war eine beschleunigte Aufnahme von lokalen Apps zu beobachten. Die deutsche AppGallery konnte den Kunden Zugang zu einigen der beliebtesten lokalen Apps und Dienste verschaffen, für die ein Kundenbedarf besteht. Konsumenten sind jetzt in der Lage, Apps wie Here WeGo, Media Markt Deutschland, SHEIN, idealo, Lidl, Chefkoch und Deezer Music Player zu genießen, die alle in der AppGallery zur Verfügung stehen.Wachstumsförderung von Partnern durch regionale WerbungDas Engagement der AppGallery für Wachstum im deutschen Markt wurde noch dadurch bekräftigt, dass sechs der populärsten Apps des Landes ausgewählt wurden, die im Rahmen der Kampagne auf weltweiter Ebene mit zusätzlichen regionalen Werbemaßnahmen unterstützt werden, um den Markeneinfluss noch weiter zu verbessern.Die Kampagne, die Partner ermutigt, ihr Geschäftspotenzial durch gezieltes Marketing zu verwirklichen, beweist den Nutzen der unterstützenden Werbung durch die AppGallery. Die sechs Partner wurden in TV-Spots und auf den regionalen Plattformen der AppGallery beworben, wobei eigens erstellte Videos und Promotion-Bildmaterial präsentiert wurden.Als Teil der größeren Kampagne profitieren Partner der AppGallery in Deutschland von der verbesserten Markenwahrnehmung im lokalen Markt, die zu einem Anstieg der App-Downloads und zu einer verstärkten Nutzerbindung führt.Auf dem Fundament der umfassenden Marketingleistungen erhielten folgende Apps zusätzliche Unterstützung im Rahmen der Kampagne und konnten diese für sich nutzen:- Lords Mobile (https://appgallery7.huawei.com/#/app/C101286299) - als eine der beliebtesten Gaming-Optionen von Huawei konnte Lords Mobile hohe Bewertungen aufgrund seines originellen, Adventure-orientierten Stils erreichen. - WattPad (https://appgallery7.huawei.com/#/app/C100252597) - als populäres Tool zum Schreiben verbindet WattPad 80 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt, die ihre Geschichten gegenseitig entdecken und lesen können, und ermutigt Autoren, Originalarbeiten aus erster Hand zu lesen und ihre eigenen Geschichten zu teilen. - PicsArt (https://appgallery7.huawei.com/#/app/C101812067) - umfasst verschiedene Apps für Fotografie- und Videobearbeitung und die PicsArt-Kollektion ist ein branchenführendes kreatives Tool sowohl für Einsteiger bis hin zu Künstlern. - Lieferando (https://appgallery5.huawei.com/#/app/C102408655) - mit der App Lieferando.de ist die Bestellung von Speisen so smart und einfach wie noch nie. Mit dieser App können Sie Ihren Appetit von jedem Ort aus stillen und gleichzeitig bei jeder Bestellung die begehrten Treuepunkte sammeln. - OTTO (https://appgallery5.huawei.com/#/app/C101184841) - als einer der ersten Online-Händler in Deutschland bietet OTTO die größte Auswahl von Produkten und Diensten für Ihre Shopping-Bedürfnisse und mit der App bleiben Sie immer auf dem Laufenden über alle aktuellen Werbeaktionen. - Pro7 (https://appgallery5.huawei.com/#/app/C101305369) - von Blockbustern bis hin zu VIP-Neuigkeiten bietet Pro7 nicht nur kostenloses Livestreaming rund um die Uhr für die beliebtesten Shows, sondern auch exklusive Bonus-Clips für bestimmte Programme.Jeder Partner verzeichnete eine Zunahme der Downloads durch die Nutzer, wobei die regionalen Marketingressourcen der AppGallery diesen Trend ankurbelten.Leistungsversprechen der AppGalleryDank des Engagements auf dem deutschen Markt erhöhten sich in der AppGallery die Download-Zahlen und die Konsumentenbindung hat sich bei den lokalen Apps verstärkt. Durch die Unterstützung der Entwickler in den wichtigsten Marktregionen sorgt die AppGallery dafür, dass für ihre Kunden die bestmögliche Auswahl an Apps zur Verfügung steht.Die AppGallery hört den Kunden zu. Über den "Wunschliste"-Service können Nutzer die Apps vorschlagen, die sie in der AppGallery sehen möchten, und sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald diese zur Verfügung stehen. 