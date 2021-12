London (ots/PRNewswire) -Gamer können in diesem Jahr ein attraktiveres Spielerlebnis und exklusive Geschenke bei allen teilnehmenden Spielen erwartenLONDON, 8. Dezember 2021 /PRNewswire/ – Angesichts des ersten Huawei „Game Fest"-Erfolgs im vergangenen Jahr kehrt die Kampagne in diesem Jahr mit einer zweiten Ausgabe zurück und bietet den Spielern eine spannende Auswahl an exklusiven Geschenken, mit denen sie eine völlig neue Spielwelt auf AppGallery erschließen können.Ab sofort und bis zum 31. Dezember 2021 können sich AppGallery-Spieler auf der ganzen Welt über besondere Angebote in AAA-Spielen namhafter Publisher wie Shadow Fight 3, Lords Mobile und Top Eleven freuen, darunter In-Game-Items im Wert von bis zu 10 US-Dollar pro Geschenkpaket.„Wir bei AppGallery sind stets darum bemüht, unserem vielfältigen, globalen Publikum den Zugang zu allen begehrten Apps und Spielen zu ermöglichen und ihnen gleichzeitig das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten", sagte Alexandre Salem, Global Director, Global Partnerships & Eco-Development Business Department bei Huawei. „Wir arbeiten eng mit unseren Entwicklern zusammen und bieten ihnen Lösungen, die sie dabei unterstützen, die Bedürfnisse ihrer User zu erfüllen. Game Fest ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten und unseren Nutzern attraktive Angebote und Geschenke anbieten, um ihnen neue Spieloptionen auf AppGallery zu eröffnen."Mit Top-Hits wie Angry Birds 2 von Rovio sowie Township und Fishdom von Playrix bietet AppGallery in dieser Weihnachtssaison ein unendliches Angebot an abwechslungsreichen Spielinhalten und spannender Unterhaltung.AppGallery eröffnet den Benutzern bei jedem Login neue SpielmöglichkeitenDurch die Zusammenarbeit mit den innovativsten Spieleentwicklern der Branche ist AppGallery in der Lage, seinen Nutzern immer wieder neue Spieloptionen zu bieten. Das erste Game Fest im letzten Jahr war sowohl bei den Nutzern als auch Entwicklern ein Erfolg. Die durchschnittliche Zahl der täglichen Downloads stieg um 90 % und die Titel, mit denen AppGallery Partnerschaften unterhielt, erreichten mehr als 600 Millionen digitale Zugriffe.Seit ihrem Start verzeichnete AppGallery einen rasanten Aufstieg und hat sich als erste Wahl für die Verbraucher etabliert. Als einer der drei größten globalen App-Marktplätze hat AppGallery derzeit monatlich 560 Millionen aktive Nutzer und 5,1 Millionen registrierte Entwickler, mit über 332,2 Milliarden App-Downloads zwischen Januar und September 2021, und ist in über 170 Ländern und Regionen verfügbar.Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/Die vollständige Liste der teilnehmenden Titel umfasst:App-Name Publisher AngebotShadow Fight 3 Nekki Exklusives Angebot für dasStarter-Paket - Erhältlich für$4.99 nach Abschluss desTutorials Marathon der Gewinner -Erhältlich nach dem Sieg über denersten Boss Heroisches Angebot 1- Erhältlich für $4.99 nach demKauf des Starter-Pakets HeroischesAngebot 2 - Erhältlich für $6.99nach Abschluss des Marathons derGewinnerLords Mobile IGG Limitierte Geschenkcodes für neueSpieler im Wert von $5 - Einlösungvor dem 31. Dezember 2021Top Eleven Nordeus Geschenkpaket* - 5x Moral - 5xPause - 5x BehandlungFishdom Playrix 3 Stunden unbegrenzte Leben, 10kMünzen, doppelte MünzenEvony: The King's Return TG Inc Exklusives Geschenkpaket (im Wertvon $10)* - 888 Gems - 3x24-Stunden-Geschwindigkeit - Codeverwenden: HUAWEI01, Einlösung vordem 31. Dezember 2021*Ausschließlich für neue UserFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1703472/Game_Fest.jpgPressekontakt:huaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, Huawei, übermittelt durch news aktuell