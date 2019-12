"Apotheker ohne Grenzen" helfen in Krisengebieten weltweit

Baierbrunn (ots) - Dank dem Verein "Apotheker ohne Grenzen" leisten Pharmazeutenbei Katastrophen in aller Welt ehrenamtlich schnell Hilfe. Dabei arbeiten sie inKatastrophengebieten mit anderen Hilfsteams zusammen, zu denen auch Ärzte undKrankenschwestern gehören. "Wie diese bringen wir unsere Fachkompetenz mit",erläutert Barbara Weinmüller von "Apotheker ohne Grenzen" im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau".Medikamenten-Kits für NotfalleinsätzeMithilfe von Spenden organisiert der Verein spezielle, von derWeltgesundheitsorganisation empfohlene Medikamenten-Kits für Notfalleinsätze.Ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für den sicheren Transport und bringen dieArzneien schnell zu den Menschen, für die sie oft lebensrettend sind. "Bei einerKatastrophe zählt jeder Tag, jede Stunde", betont Weinmüller. Manchmal macht dasWissen der Apotheker Medikamente überhaupt erst verwendbar. "Um Menschen aus derNot zu helfen, braucht es oft nicht viel", sagt Apothekerin Weinmüller. "Dochbraucht es Menschen, die bereit sind, es zu tun." Zwar zehrt die Arbeit in einemKrisengebiet an den Kräften. "Aber das Gefühl zu helfen, sodass die Menschenleben können, das gibt einem so viel Kraft." Im Schwerpunktthema der neuen"Apotheken Umschau" erzählen fünf Menschen, die sich ehrenamtlich für Menschenin Notsituationen engagieren, warum sich der Einsatz lohnt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2019 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4469727OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell