Apotheker in Europa: Lieferengpässe bei Arzneimitteln gemeinsam bekämpfen (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschlands Apotheker wollen gemeinsam mit Pharmazeuten ausanderen EU-Ländern dafür kämpfen, die Belastungen für Patienten,Ärzte und Apotheker durch Lieferengpässe von Medikamenten zuverringern. Im Durchschnitt verbringt jeder Apotheker in Europa 5,6Stunden pro Woche damit, sich um Lieferengpässe zu kümmern. Einaktuelles Positionspapier des Zusammenschlusses der Apotheker in derEuropäischen Union (ZAEU) fordert nun mehr Transparenz undKommunikation von Behörden und Herstellern bei akutenLieferengpässen, aber auch mehr langfristige Steuerung undÜberwachung von Produktionsprozessen und Lieferketten durch dieRegierungen und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Nichtzuletzt soll die Fachkompetenz der Apotheker anerkannt und erweitertwerden, um die Patientenversorgung bei auftretenden Problemen bessersteuern und kontinuierlich gewährleisten zu können. Lieferengpässesind auch ein Diskussionsthema auf dem morgigen ZAEU-Symposium inKrakau (Polen). Heute findet dort bereits die ZAEU-Generalversammlungstatt. Die deutsche Delegation wird angeführt von Friedemann Schmidt,Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbändeund Mitglied des ZAEU-Exekutivkomitees.In den "Kernpositionen der ABDA zur Europawahl 2019" war der Kampfgegen Lieferengpässe bereits eine der wichtigsten Forderungen derdeutschen Apothekerschaft auf europäischer Bühne. LautApothekenklima-Index 2018, einer repräsentativen Umfrage unterApothekeninhabern in Deutschland, gehören Lieferengpässe zu den dreigrößten Ärgernissen des pharmazeutischen Arbeitsalltags - Tendenzseit Jahren steigend. Mit der im Jahr 2017 veröffentlichten Studie"Arzneimittelengpässe - Gefahr für die Patientensicherheit" hatte dieArzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) auf Basis einerUmfrage unter Referenzapotheken schon wertvolle empirische Arbeit zurBeschreibung dieses Problems geleistet. In dem aktuellen ZAEU-Papiergeben 8 der befragten 21 Länder an, dass sich die Liefersituation inden vergangenen 12 Monaten verschlechtert hat, während 11 sie fürunverändert erachten. Nur in 2 Ländern hat sich die Liefersituationverbessert.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.pgeu.eu