BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker warnt vor weiteren Lieferengpässen bei Medikamenten. "Die Problematik hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschärft", sagte der Kommissionsvorsitzende Martin Schulz der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Von den etwa 450 Millionen Rabattarzneimitteln in der gesetzlichen Krankenversicherung seien 2018 insgesamt 9,3 Millionen nicht lieferfähig gewesen.

"Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend hält an - mit 7,2 Millionen Packungen allein im ersten Halbjahr 2019", so Schulz. Die Politik sei nun in der Pflicht, "entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die sicherstellen, dass die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit Arzneimitteln der geforderten Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität gewährleistet bleibt". So bedürfe es einer gesetzlichen Meldepflicht für pharmazeutische Unternehmen. Zugleich müsse die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln wieder verstärkt in die EU zurück verlagert werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur