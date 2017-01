Apothekenzahl weiter rückläufig / Tiefstand seit 1990

Berlin (ots) - Die Zahl der Apotheken ist im vergangenen Jahrweiter gesunken. Wie der Branchendienst APOTHEKE ADHOC unter Berufungauf vorläufige Zahlen der Landesapothekerkammern berichtet, gab eszum Jahreswechsel 20.032 Apotheken - 217 weniger als im Vorjahr.Damit liegt die Zahl der Apotheken auf dem Niveau von 1990.Die größten Rückgänge gab es 2016 in großen Ländern wieBaden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Inkeinem einzigen Bundesland wuchs die Zahl der Apotheken: In keinerRegion gab es mehr Neueröffnungen als Schließungen.Die Zahl der Apotheken geht seit dem Höchststand im Jahr 2008zurück: Seitdem haben 1570 Geschäfte aufgegeben, das entspricht einemRückgang um 7,3 Prozent. Zweistellig sind die Rückgänge in Bremen,Hamburg und Westfalen-Lippe. Überdurchschnittliche Verluste gibt esauch im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Schleswig-Holstein,Baden-Württemberg und Hessen. In den neuen Bundesländern sind dieApothekenzahlen dagegen weitgehend stabil geblieben.Nach wie vor wird der negative Trend dadurch aufgefangen, dassunrentable Apotheken in Filialen umgewandelt werden. Jeder Apothekerdarf seit 2004 neben seiner Hauptapotheke bis zu drei Filialenbetreiben. Die Zahl der selbstständigen Apothekenleiter ist bereits2015 unter 16.000 gesunken.Die Apothekendichte in Deutschland liegt bei 24,4 Apotheken pro100.000 Einwohner, 2008 lag die Quote noch bei 26,3. UnterDurchschnitt liegen die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin, aberauch Flächenländer wie Brandenburg, Baden-Württemberg undSchleswig-Holstein. Das Mittel der EU-Mitgliedstaaten liegt bei 31Apotheken pro 100.000 Einwohner.Den vollständigen Beitrag und weitere Detailinformationen findenSie unter: http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/apothekenpraxis/nachricht-detail-apothekenpraxis/apothekenzahlen-20000-filialen-apotheke-pharmazie-arzneimittel-abda-statistik-kammer/APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für denApotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unterwww.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 560Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569E-Mail: info@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell