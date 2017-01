Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Apotheke oder Online-Handel - woher bekommt man seine Medikamente?Auf dem Land müssen Kunden häufig mehrere Kilometer bis zur nächstenApotheke zurücklegen. Vor allem für ältere Menschen ist das einProblem. Apothekerverbände warnen seit Jahren, die medizinischeVersorgung auf dem Land sei durch das Apothekensterben gefährdet. Istdiese Sorge berechtigt? Der Onlinehandel mit Medikamenten wirdeinfacher und auch auf dem Land immer beliebter. Zudem bietenApotheker Lieferdienste und Onlineshops an. Zu Gast im Studio istWolf Kümmel, Vizepräsident des Landesapothekerverbandes.Vor Ort in Tannhausen - ein Rezeptkasten ersetzt die ehemaligeApothekeIm Sommer 2015 musste in Tannhausen im Ostalbkreis die Apothekeschließen. Seitdem ist die nächste Apotheke rund fünf Kilometerentfernt und zu Fuß kaum zu erreichen. Doch in der Zwischenzeit habensich Alternativen etabliert: Es gibt einen Sammelbriefkasten fürRezepte, Medikamente werden an die Haustüre geliefert.Sinn und Unsinn einer Katzensteuer - künftig Mäuse für die Mieze?Nach Meinung von Experten sollen Katzen Millionen von Singvögelngetötet haben. Für Ornithologen wie Peter Berthold aus Radolfzellkönnte eine Katzensteuer den Bestand der Tiere eindämmen. Doch werwürde die Steuer kontrollieren und lohnt sich der Aufwand für dieKommunen? Katzenbesitzer sind skeptisch und schlagen eineKastrationspflicht vor.Asiatischer Laubholzbockkäfer - Kahlschlag in HildrizhausenSeit in Bäumen von Hildrizhausen der asiatische Laubholzbockkäferauftritt, stehen weite Teile des Baumbestandes hier unter Quarantäne.Bereits im Sommer 2016 wurden 18 Bäume gefällt. Nun müssen endgültigalle Bäume, auch gesunde, im Umkreis von einhundert Metern um einenbefallenen Baum weichen. Als Entschädigung sollen neue gepflanztwerden, finanziert von der Gemeinde und dem Landkreis.Antwort auf Trump - "Ländle First!" statt "America First!"Donald Trumps Politik steht unter dem Slogan "America First!".Analog dazu geht SWR-Reporterin Alexandra Gondorf mit dem Motto"Ländle First!" auf die Reise und ermutigt die Baden-Württemberger,mehr "Ländle" zu wagen.Feinstaubalarm fast Dauerzustand - helfen nur noch Fahrverbote?Menschen in Stuttgart leiden unter der andauerndenFeinstaubbelastung. Man plane verschiedene Maßnahmen dagegen, heißtes von Seiten der Stadt Stuttgart. Auch Fahrverbote könnten kommen,so die Stadt vage. Was hilft, wenn die meisten Autofahrer nichtfreiwillig umsteigen und Feinstaubwerte weiter ansteigen?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beiwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell