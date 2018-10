Apothekenklima-Index 2018: Pessimistische Branchenaussichten und Nachwuchssorgen (FOTO)

München (ots) -Die selbständigen Apotheker in Deutschland blicken mit zunehmenderSkepsis in die Zukunft. Gut 71 Prozent rechnen mit einerVerschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung derApothekenbranche. 2016 waren es noch knapp 51 Prozent. Sorge bereitetden Apothekenleitern auch der Nachwuchs: Ein Drittel von ihnenrechnet damit, für neu zu schaffende oder nachzubesetzendePharmazeuten-Stellen in den nächsten zwei bis drei Jahren keinegeeigneten Bewerber zu finden. So lauten die Ergebnisse desApothekenklima-Index 2018, einer repräsentativen Meinungsumfrage vonKantar TNS im Auftrag der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände. Der Index, für den seit 2016 jedes Jahr imFrühsommer 500 Apothekeninhaber im ganzen Bundesgebiet befragtwerden, wurde heute im Vorfeld des Deutschen Apothekertages inMünchen vorgestellt.Für ABDA-Präsident Friedemann Schmidt weisen die Ergebnisse aufdringenden Handlungsbedarf hin: "Die Stimmung in den Apotheken hatsich weiter eingetrübt. Das ist keine gute Basis für denlangfristigen Erhalt einer hochwertigen wohnortnahenArzneimittelversorgung. Was den Betrieben fehlt, sind stabileordnungspolitische Rahmenbedingungen und ein Mindestmaß anPlanungssicherheit. Ohne klare Perspektiven ist auch die Rekrutierungvon Nachwuchs schwierig". Neun von zehn der befragtenApothekeninhaber haben mehr Planungssicherheit bzw. dieWiederherstellung einheitlicher Preise bei verschreibungspflichtigenArzneimitteln durch ein Versandhandelsverbot als die wichtigstengesundheitspolitischen Maßnahmen zur Absicherung einerflächendeckenden Arzneimittelversorgung angegeben.Der Apothekenklima-Index fragt auch nach Motivatoren undStressoren im Apotheken-Alltag. Für fast 78 Prozent derApothekenleiter sind die Beratung und der persönliche Kontakt zu denPatienten eine entscheidende Motivation bei der Arbeit. Fast 95Prozent der Befragten sehen in ihrer Apotheke auch Potenzial,Pflegebedürftige und deren Angehörige im häuslichen Umfeld zuunterstützen. Als häufigstes Ärgernis wird der bürokratische Aufwandgenannt (ca. 88 Prozent der Befragten). Öfter als in früheren Jahrenwurden aber auch Lieferengpässe bei Arzneimitteln als Stressfaktorangegeben (ca. 58 Prozent).Die Veröffentlichung des Apothekenklima-Index bildet den Auftaktzum Deutschen Apothekertag 2018, der vom 10. bis 12. Oktober auf demMessegelände in München stattfindet. Mehr als 300 Delegierte ausjeweils 17 Apothekerkammern und -verbänden diskutieren undbeschließen in der Hauptversammlung die zukünftigen Positionen ihresBerufsstandes. Zur Eröffnungsveranstaltung, die am 10. Oktober ab 14Uhr per Livestream auf der Webseite der ABDA zu verfolgen ist, wirdauch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet.Die Pressestelle des Apothekertages befindet sich im 1. OG,Eingang Ost, Am Messeturm 4, Messe München, 81892 München (U2Messestadt Ost).Mehr Informationen zum Deutschen Apothekertag und zu denErgebnissen des Apothekenklima-Index 2018 unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell