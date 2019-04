Apotheken stellten 2018 mehr als 6 Millionen Rezepturarzneimittel her

Berlin (ots) - Im Jahr 2018 haben die öffentlichen Apotheken rund6,1 Millionen so genannte allgemeine Rezepturen, wie z. B. Kapselnoder Salben, für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung(GKV) hergestellt. Das ergab eine Auswertung von Verordnungen durchdas Deutsche Arzneiprüfungsinstitut e. V. (DAPI). "Insgesamt liegtdie Zahl der Rezepturarzneimittel allerdings noch höher, dennRezepturen für Privatversicherte, von Sprechstundenbedarf oder aufdirekte Nachfrage des Patienten sind in diesen DAPI-Daten noch nichterfasst", sagte Dr. Andreas Kiefer, Vorstandsvorsitzender des DAPIund Präsident der Bundesapothekerkammer.Rezepturarzneimittel sind in vielen Fällen unersetzlich, zumBeispiel wenn ein Kind ein Medikament in einer Dosierung braucht, fürdie es kein industriell hergestelltes Arzneimittel gibt. Kiefer:"Rezepturen schließen Versorgungslücken. Sie sind und bleiben einenotwendige Ergänzung zu industriell hergestellten Arzneimitteln.Darauf können und sollen unsere Patienten nicht verzichten."Mit der Herstellung von Rezepturen leisten Präsenz-Apotheken einenwichtigen Beitrag zur Arzneimittelversorgung. Kiefer: "ZeitnahKapseln oder Zäpfchen anfertigen - das geht nur in der Apotheke vorOrt. Der Prozess ist für die Apotheke aufwändig, und der Zeitaufwandwird nicht angemessen honoriert. Die Rezepturherstellung gehört fürdie wohnortnahen Apotheken aber zu den so genannten'Gemeinwohlpflichten', die von ausländischen Arzneimittelversendernoft nicht erfüllt werden."Weitere Informationen unter www.abda.de und www.dapi.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell