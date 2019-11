Apotheken Umschau startet Präventions-Kampagne mit dem Ziel: Stress abbauen, entspannter leben! - Ab 15. November in Deutschlands großem Gesundheitsmagazin und auf Social Media (FOTO)

Baierbrunn (ots) -60 Prozent der Bundesbürger fühlen sich gestresst. In der sogenannten Rushhourdes Lebens, bei den 30- bis 39-Jährigen, sind es sogar 82 Prozent laut aktuellenUmfragen. Darunter kann irgendwann die Gesundheit leiden - was aber oft erstbemerkt wird, wenn bereits körperliche oder seelische Beschwerden auftreten.Damit es gar nicht erst soweit kommt, startet die Apotheken Umschau am 15.November mit ihrer großen Präventions-Serie "Entspannter Leben" im Magazin sowieauf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal. "Stress und seine negativen Folgen fürKörper und Psyche gehören heute zu den häufigsten Gesundheitsthemen, die dieMenschen in ihrem Alltag beschäftigen", so Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier."Als Gesundheitsratgeber nutzen wir unsere verschiedenen Kanäle, um zu zeigen,wie man Stress reduzieren und Entspannung finden kann."Dranbleiben: Präventions-Serie für mehr EntspannungWie es gelingt, etwas mehr Entspannung in unseren oft durchgetakteten Alltag zubringen, die persönlichen Stressfallen zu erkennen und wirksame Gegenstrategienzu entwickeln, das zeigt die Apotheken Umschau verständlich und anschaulich inihrer neuen "Dranbleiben"-Serie: Zum Auftakt wird in der November-Ausgabe derApotheken Umschau das eigene Stressniveau mithilfe eines Stresstagebuchsermittelt. In den Dezember-Magazinen folgen Beiträge zu den Themen "Aufgabendelegieren" und "Nein sagen lernen" sowie zu einem persönlichenEntspannungsplan.Social Media-Kampagne "Mit allen Sinnen entspannen"Begleitend erfahren die Leser/-innen und User/-innen auf Instagram und Facebook,wie sie besonders in der turbulenten Vorweihnachtszeit einen Gang runterschaltenkönnen: Von Montag bis Freitag gibt es bis Ende Dezember Posts unter dem Motto"Mit allen Sinnen entspannen". Die Apotheken Umschau-Redaktion verrät tolleEntspannungstipps und Übungen, für die es keine große Vorbereitung benötigt.Kleine Hilfsmittel wie Tees oder Entspannungsbäder erhält man in der Apotheke,eine Entspannungsplaylist auf Spotify.Alle Infos zur Präventions-Kampagne ab 15. November 2019 in der aktuellenApotheken Umschau, auf https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/ und aufhttps://www.instagram.com/apotheken_umschau/.Apotheken UmschauDie Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgeleseneGesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat zeigt sie ihren Leserinnen undLesern intelligente Wege auf, gesünder zu leben. Sie informiert zu allenwichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermitteltaktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemeinverständliche Weise. Sie erscheint in einer Auflage von 8.838.607 verkauftenExemplaren monatlich (A+B, IVW III/2019) und wird von 18,82 Millionen Menschenjeden Monat gelesen (AWA 2019).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell