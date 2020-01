Apotheken Umschau informiert über die digitale Medizin/ Neue Digital-Serie zeigt, wie Patienten von kommenden Gesundheitsanwendungen profitieren/ Den Auftakt bildet die E-Patientenakte (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Im neuen Jahr kommen viele neue digitaleGesundheitsanwendungen auf uns zu. Die Apotheken Umschau stellt in ihrer neuenfünfteiligen Serie "Digitale Medizin" die wichtigsten vor, macht die Leserinnenund Leser Schritt für Schritt zum Beispiel mit der E-Patientenakte oder derVideo-Sprechstunde vertraut. Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier: "In den kommendenMonaten wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen für uns alle greifbar, wennzum Beispiel der seit Langem geplante E-Medikationsplan und das E-Rezepteingeführt werden. Wir stimmen unsere vielen Millionen Leserinnen und Leser aufdie digitale Medizin ein, damit sie möglichst stark von den neuenGesundheitsanwendungen profitieren."E-Gesundheitsdienste verständlich und anschaulich erläutertIn ihrer Serie "Digitale Medizin" widmet sich die Apotheken Umschau ab Januarjeweils einem Kernthema: Zum Auftakt werden die wichtigsten Fragen zurE-Patientenakte geklärt, denn sie gilt als das Herzstück der Digitalisierung imdeutschen Gesundheitswesen. Weitere Themen werden die Video-Sprechstunde, dasE-Rezept und der E-Medikationsplan sein.Auf einer Doppelseite wird jeweils auch für Laien verständlich erklärt, washinter der einzelnen Anwendung steckt und wie sie funktioniert. Außerdem: wieman an sie kommt, ob man sie - sozusagen gesetzlich verordnet - nutzen muss undwelche Alternativen es gibt. Und last, but not least wird beleuchtet, was es inSachen Datenschutz zu beachten gilt. Anschauliche Infografiken fassen dieentscheidenden Punkte und Vorteile für die Patienten zusammen.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4487269OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell