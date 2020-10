Apotheken Umschau hautnah erleben mit dem neuen Online-Shop für Leser:innen

Baierbrunn (ots) - Unter dem Motto "Gesund bleiben. Freude schenken" bietet das Gesundheitsmagazin ab sofort Schönes, Nützliches und Gesundes ganz einfach zum BestellenRund 19 Millionen Leserinnen und Leser finden in der Apotheken Umschau jeden Monat fundierte und nützliche Informationen rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Jetzt kann man das beliebte Gesundheitsmagazin auch hautnah erleben: Der neue Online-Shop der Apotheken Umschau (https://shop.apotheken-umschau.de) bietet eine sorgfältige Auswahl an kreativen, innovativen und qualitativ hochwertigen Geschenkideen und Produkten in den Bereichen "Gesundes Zuhause", "Aktiv unterwegs", "Wohlbefinden" und "Kinder & Familie". In der "Apotheken Umschau-Markenwelt" gibt es zudem die beliebten Markenprodukte der Wort & Bild-Gesundheitsmagazine Apotheken Umschau, Baby und Familie, Senioren Ratgeber und Diabetes Ratgeber ganz einfach zum Bestellen.Das Motto: "Gesund bleiben. Freude schenken""Die Leser:innen haben eine sehr enge Bindung an ihre Apotheken Umschau. Nun weiten wir die Welt der Apotheken Umschau aus, ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Zielgruppe und den Werten unseres Hauses", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. Der Online-Shop macht es möglich, Gesundheit und Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden zu erleben. Alle Produkte wurden mit Bedacht und Sorgfalt ausgewählt.Einzigartiges Design und hochwertige ProdukteDie Produkte aus dem Apotheken Umschau-Shop unterstützen die Kunden in ihrem Lebensalltag und bereiten Freude durch Design, Nützlichkeit und Nachhaltigkeit. Zum Start stehen rund 120 Produkte zur Auswahl, die sich durch hohe Qualität bei gutem Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. So können die User:innen zu Beginn von Sportartikeln, die die Gesundheit aktiv fördern, bis zu kleinen Helfern für Küche und Haushalt ein buntes Sortiment erkunden und einkaufen. "Man kann nach Lust und Laune stöbern oder auch gezielt nach einem Geschenk suchen - wenn das ausgewählte Stück Freude bereitet und das Wohlbefinden steigert, haben wir unseren Anspruch erfüllt", so Frances Evans, Mitglied der Geschäftsleitung der Isartal Health Media, ein Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Apotheken Umschau MarkenweltEin besonderer Bereich im Shop ist die "Apotheken Umschau-Markenwelt" - hier findet man hauseigene Produkte der Marken Apotheken Umschau, Baby und Familie, Senioren Ratgeber und Diabetes Ratgeber. So kann man z.B. auch alle Ratgeber- und Kochbücher der Apotheken Umschau bestellen, inklusive der beiden SPIEGEL-Bestseller-Bücher "Gesunde Ernährung" und "Gesund abnehmen". Begeisterte Apotheken Umschau-Leser:innen finden hier geschmackvolle Fanartikel.Mehr Infos unter https://shop.apotheken-umschau.deDer Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Leser:innen und Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert für die Leser:innen und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund.Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, das HausArzt-PatientenMagazin und der Digital Ratgeber. Die Magazine erreichen monatlich rund 22 Millionen Leser:innen in Deutschland. Auf www.apotheken-umschau.de (http://www.apotheken-umschau.de) bietet die Redaktion täglich neue Gesundheitsinformationen, die von über 7 Millionen Unique Usern monatlich genutzt werden (AGOF 9/2020). Seit der Corona-Krise gibt es einen aktuellen Podcast zum Thema Corona (www.gesundheit-hoeren.de (http://www.gesundheit-hoeren.de)) und ansprechende Videoformate, die wichtige Gesundheitsthemen erklären. In der Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen.Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de (http://www.isartal-ventures.de)) und die Isartal Health Media (www.isartal-health-media.com (http://www.isartal-health-media.com)) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell