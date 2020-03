Apotheken Umschau: Das Wichtigste zu Corona auf allen Kanälen / Neue Info-Services online: Web, Social Media, Video und Audio (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Stündlich erreichen uns unzählige Informationen zum neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der Lungenkrankheit Covid-19. Um in Zeiten den Überblick zu behalten, in denen selbst Experten die Lage täglich neu bewerten, bietet die Apotheken Umschau ein umfassendes Informationsangebot zum Lesen, Hören und Sehen. Erstellt vom Apotheken Umschau -Redaktionsteam aus Ärzten, Pharmazeuten und Journalisten, wissenschaftlich fundiert, verlässlich und für jedermann verständlich.Wichtige Info-Services für Millionen User/-innen"Das breite Spektrum an Gesundheitsinformationen soll den Menschen helfen, die aktuellen Entwicklungen zu verstehen, sie richtig einzuordnen und so ihren Weg in dieser Krisenzeit zu finden", erläutert Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags . "Um mit der Entwicklung der Coronaviruspandemie Schritt zu halten, nutzen wir alle journalistischen Wege: aktuelle Berichte, Podcasts, Videos, Corona-Tagebücher. Und wir bauen dieses Angebot laufend aus."Hier ein Überblick über die vielfältigen Informationen auf apotheken-umschau.de :- Das Gesundheitsportal apotheken-umschau.de bringt täglich eine Vielzahl an aktuellen Meldungen und Hintergrundartikeln zum neuartigen Coronavirus. Zudem bietet apotheken-umschau.de weiterführende Links zu zentralen Institutionen, wie dem Bundesgesundheitsministerium, dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sowie einen Link auf eine Karte der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität, die ständig aktuell die Verbreitung des Coronavirus nach Ländern darstellt. https://www.apotheken-umschau.de/- Der Coronavirus-Ticker bietet darüber hinaus ausgewählte Informationen rund um die Coronakrise von externen Internetseiten, die täglich von der Redaktion recherchiert und kuratiert werden. http://ots.de/3S8sMF-In der Rubrik "Coronavirus: Fragen und Antworten" beantwortet das Ärzteteam der Apotheken Umschau die häufigsten Anfragen, die das Gesundheitsmagazin tagtäglich seit Anbruch der Pandemie erreichen. http://ots.de/aCrtXA- Im "Corona-Tagebuch aus Berlin" berichtet Korrespondentin Tina Haase, wie die Coronapandemie das Leben in der Hauptstadt verändert - sowohl in der Politik als auch im Alltag der Menschen. http://ots.de/EKxoM5- Der Corona-Newsletter bringt fundierte Informationen direkt ins E-Mail-Postfach: Das Apotheken Umschau -Redaktionsteam liefert tagesaktuell ausführliche, medizinisch fundierte und zuverlässige Informationen zum Thema Coronavirus. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und ist kostenfrei abonnierbar unter http://www.apotheken-umschau.de/newsletter- Der Podcast Klartext Corona beantwortet täglich Fragen zur Coronakrise: Moderator Peter Glück und Dr. Dennis Ballwieser, Leiter der wissenschaftlichen Redaktion des Wort & Bild Verlags, bieten Orientierung, geben Zuversicht und informieren seriös und gut verständlich. https://www.gesundheit-hoeren.de- Der Video-Podcast "Nachgefragt!" spricht mit Menschen, die uns von den täglichen Herausforderungen in dieser besonderen Zeit berichten, wie z.B. Apotheker Tobias Brandl über die Situation in der Apotheke vor Ort . http://ots.de/KXM1QO- Die Social-Media-Kampagne #wirbleibenzuhause läuft auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram der Apotheken Umschau : Hier gibt es täglich Tipps etwa fürs Homeoffice, Anleitungen zu Meditations- und Rückenübungen, psychologische Ratschläge sowie Rezepte für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.- Die Apotheken vor Ort, denen aktuell eine ganz besonders wichtige Rolle zukommt, unterstützt die Apotheken Umschau mit Infoflyern zu den wichtigsten Hygieneregeln in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch. Der Infoflyer kann unter http://www.wubservice.de in allen Sprachen nachbestellt und heruntergeladen werden. Darüber hinaus steht unter http://www.apotheken-umschau.de/coronavirus ein Infoplakat mit den wichtigsten Präventionstipps zur Verfügung, anschaulich erklärt und kostenfrei zum Download. Die Plakate sind ebenfalls in Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch erhältlich, sie eignen sich auch für Betriebe oder öffentliche Räume.- In den kommenden Ausgaben der Apotheken Umschau informiert die Redaktion ebenfalls über die Corona-Pandemie. Während sich die digitalen Kanäle auf die aktuelle Berichterstattung konzentrieren, erfahren Leserinnen und Leser hier alles, was sie dauerhaft für ein gesundes Leben in der Zeit der Pandemie wissen müssen.Über die Apotheken UmschauDie Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 8.872.016 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW IV/2019) und wird von 18,82 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2019). http://www.apotheken-umschau.de ist eine der meistbesuchten Gesundheitsportale in Deutschland mit 8,69 Mio. Unique Usern (AGOF daily digital facts 2/2020) und 19.802.370 Visits (IVW 2/2020).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de; facebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4556473OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell