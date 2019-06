Apotheken-Umschau-TV-Spots: Geballte mediale Kraft für die Apotheke - Erste Marktforschungsergebnisse: Emotion pur für die Apotheke vor Ort (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Seit Jahren bekannt und jetzt neu: die Fernsehspots der ApothekenUmschau. Der Wort & Bild Verlag richtet nun die Scheinwerfer voll aufdie Apotheker und PTA: Sympathisch, authentisch und fürsorglichberaten sie in den Spots ihre Kunden und stehen ihnen in vielfältigenAlltagssituationen zur Seite. Die ersten Marktforschungsergebnissebelegen: Das neue Spotkonzept, das seit 15. März im Einsatz ist,zeigt die Apotheke als Ort der Fürsorge und berührt die Kunden.Apotheker zur HauptsendezeitDie Apotheken Umschau verfolgt mit dem neuen Spotkonzept das Ziel,die Apotheker in der Öffentlichkeit noch sichtbarer zu machen. Zugewohnt besten Sendezeiten zeigt der Verlag, wie wichtig dieApotheken vor Ort für eine gute Arzneimittelversorgung in Deutschlandsind. "Apotheker leisten Großartiges. Wir zeigen in emotionalerWeise, wie es wirklich ist: die Apotheke als Ort der Fürsorge. Daswird von den Zuschauern geschätzt", sagt Andreas Arntzen,Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags.Bestnoten für FernsehspotApothekenkunden und Apothekenteams geben den TV-Spots in eineraktuellen Marktforschungsstudie Bestnoten: "Die Apotheke vor Ort wirdals der Ort wahrgenommen, an dem die Menschen echte Fürsorge,Vertrauen und Geborgenheit erfahren", sagt Mirjam Fürtjes,Geschäftsführerin Mediascore. Drei Viertel aller befragten Kundengefallen die Spots gut bis sehr gut, und das gilt alters- undgeschlechterübergreifend. Sie rufen positive Emotionen wach. DieZuschauer sind von den Spots unmittelbar berührt: "Die Apotheke gibtGeborgenheit und ein sicheres Gefühl", "Das ist der Ort, wo man fürdich da ist, und zwar bei Tag und bei Nacht" oder "So kenne ich dasvon meiner Apotheke, die Spots sind sehr wirklichkeitsnah". Die neueKampagne zahlt erkennbar auf das Bild des fürsorglichenGesundheitsdienstleisters ein - die emotional zugkräftigen Kreationenstärken zentrale Image-Werte und verknüpfen die Apotheke vor Ort miteiner Vielzahl positiver Assoziationen. Die getesteten Fernsehspotsder Apotheken Umschau haben eine hohe Zugkraft. Emotionaler Gehaltund wahrgenommene Relevanz der transportierten Botschaften sorgen füreine herausragende Performance im Werbeumfeld, so das Resümee derMarktforschung.Hohe Wertschätzung auch bei den Apothekern für die neue medialeAufmerksamkeit. Eine Apothekerin bringt es auf den Punkt: "Ich fühlemich in dem Spot zwischen Beruf und Privatleben total angesprochen.Langjährige Kunden sind schon wie ein kleiner Teil meiner Familiegeworden, man leidet und fühlt immer mit."Hintergrund:Das neue TV-Spot-Format der Apotheken Umschau wurde im März diesesJahres gestartet. Es wendet sich an gesundheitsbewusste Menschenaller Altersgruppen, zeigt die Apotheke vor Ort mit all ihrenwichtigen Leistungen für die Bevölkerung und weckt Lust aufGesundheit und Wohlgefühl. Menschen wie du und ich in Alltagsszenensowie Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in deutschenApotheken spielen die Hauptrollen. Alle zwei Wochen wird derApotheken Umschau-TV-Spot analog zum neu erscheinenden Heft adaptiertund um saisonal ansprechende Szenen ergänzt. In der Entwicklung undUmsetzung vertraute der Wort & Bild Verlag auf die HamburgerProduktion Markenfilm, die bereits den Spot "Danke, Apotheke" für dieApotheken Umschau produziert hat. Hier gibt's den aktuellen Spot zumAnsehen sowie den Song als Handy-Klingelton zum Herunterladen:www.apotheken-umschau.de/tvPressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089 / 744 33 343Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell