Baierbrunn (ots) -Mit etwas Glück lernen Leserinnen und Leser desGesundheitsmagazins die Schauspieler der Arztserie kennen oderspielen selbst mitEinmal seinen Lieblingsstar aus der Das Erste-Serie "In allerFreundschaft - Die jungen Ärzte" treffen, mit ihm eine Szene drehenoder sogar als Statist in der Serie auftreten: Das gibt es exklusivzu gewinnen beim diesjährigen großen Sommerrätsel der ApothekenUmschau in Kooperation mit Das Erste! Wer das Rätsel löst, kannfolgende Preise gewinnen: Szenen-Drehs mit den Schauspielern, echteStatistenrollen in der Serie, Studioführungen sowie exklusiveMittagessen, z.B. mit der Schauspielerin Marijam Agischewa, die die"Chefärztin Prof. Dr. Karin Patzelt" darstellt. Und als besonderesSchmankerl wird über die Social-Media-Kanäle der Apotheken Umschauein Arztkittel mit den Unterschriften der Schauspieler verlost.Reise- und Übernachtungskosten sind natürlich inklusive.Und so einfach geht's: Das große Sommer-Preisrätsel in derApotheken Umschau Juli B ausfüllen, die es ab 15. Juli in derApotheke gibt. Lösungswort dann telefonisch bis zum Teilnahmeschlussam 15. August 2019 durchgeben. Die Namen der Gewinner sowie dieLösungen finden sich circa eine Woche später aufwww.apotheken-umschau.de/Preisraetsel.Wer beim Rätseln ins Schwitzen kommt, erfährt in der aktuellenAusgabe obendrein, wie er an den heißen Sommertagen einen kühlen Kopfbewahrt. Machen Sie mit, und landen Sie mit etwas Glück "beim Film"!Zur Apotheken Umschau:Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstandmeistgelesene Gesundheitsmagazin mit 18,82 Millionen Leserinnen undLesern (AWA 2019). Mit zwei Ausgaben im Monat zeigt sie ihrenLeserinnen und Lesern intelligente Wege auf, gesünder zu leben. Sieinformiert zu allen wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibtwertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen aufseriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise.Zur ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte":Seit Sommer 2015 behandeln "Die jungen Ärzte" ihre Patienten imVorabendprogramm des Ersten. Jeweils donnerstags um 18:50 Uhr sindneue Folgen der 5. Staffel aus dem fiktiven Johannes-Thal-Klinikum(JTK) in Erfurt zu sehen. Mit Dr. Leyla Sherbaz (gespielt von SanamAfrashteh) als neuer Ausbilderin der Assistenzärzte bricht geradeeine neue Ära an. Als stellvertretende Chefärztin bildet sie zusammenmit Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) das Herz und Hirn desErfurter Klinikums. Der Ausbilderwechsel ist auch für dieAssistenzärzte ein Einschnitt. Doch sie sind reifer geworden undhaben auf ihrem Weg zum Facharzt einen wichtigen Schritt gemacht.Julia Berger (Mirka Pigulla), Ben Ahlbeck (Philipp Danne), Dr. EliasBähr (Stefan Ruppe) und Dr. Theresa Koshka (Katharina Nesytowa)übernehmen mehr Verantwortung im OP. Die neue Generation, Tom Zondek(Tilman Pörzgen) und Mikko Rantala (Luan Gummich), weiß mittlerweileauch, wie wichtig es ist, sich seinen Schwächen zu stellen undTeamgeist zu zeigen. So unterschiedlich sie sind, die jungen Ärztesind zu einer Familie zusammengewachsen."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion derSaxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund undSeth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), dieRedaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR). Regelmäßig zu Gast imJohannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus der ARD-Hauptabendserie"In aller Freundschaft", wie z.B. Andrea Kathrin Loewig, BernhardBettermann, Anja Nejarri oder Thomas Rühmann.