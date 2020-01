Baierbrunn (ots) - Das beliebte Gesundheitsmagazin zeigt, wie man mit gesunderErnährung, mehr Bewegung und einer gesunden Lebensweise schlank bleibtWer kennt das nicht? Man isst (gefühlt zumindest) in etwa die gleiche Menge undnimmt trotzdem stetig zu. Wer wissen möchte, wie man diesen schleichendenProzess stoppen kann und überflüssige Pfunde wieder loswird, findet alleInformationen dazu in dem neuen Ratgeber-Buch "Gesund abnehmen" von DeutschlandsGesundheitsmagazin Nr.1, der Apotheken Umschau. "Gesund abnehmen" (seit 6.Januar im Handel) zeigt, wie man seine Ernährung dauerhaft auf gesund umstellt -auf Basis von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, einem ausgewogenenSpeiseplan, mehr Bewegung und einer gesunden Lebensweise.Ran an das Hüftgold - mit Genuss und ErfolgDr. Hans Haltmeier, Chefredakteur der Apotheken Umschau: "Wir zeigen auf mehrals 200 Seiten, dass Abnehmen nicht Weglassen und Genuss-Verzicht bedeutet. AufBasis gesicherter Ernährungsempfehlungen helfen wir unseren Leserinnen undLesern mit über 80 leichten, ausgewogenen und alltagstauglichen Rezepten, dieErnährung Schritt für Schritt umzustellen und so dauerhaft ein gesundes Gewichtzu halten." Vom Frühstück über Suppen und Salate, Fleisch- und Fischgerichte bishin zu schlanken Desserts machen diese Gerichte satt, sind gesund und schmeckenlecker. Die Rezepte sind leicht nachzukochen und bringen Abwechslung in dieKüche sowie Genuss auf den Tisch."Wer abnehmen möchte, braucht Wissen und eine gute Portion Motivation. DieApotheken Umschau macht mit dem zweiten Buch unserer neuen Ratgeberreihe allenabnehmwilligen Menschen Mut und bietet fundierte, medizinisch geprüfteHilfestellung - mit Genuss und langfristigem Erfolg", sagt Alexander vonReibnitz, Geschäftsführer Isartal Health Media."Gesund abnehmen. Alles Wissenswerte und Genuss-Rezepte für jeden Tag." ISBN:978-3-927216-53-2, PZN: 16228656, Wort & Bild Verlag, Preis: 19,99 EUR.Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail:bestellungen@herold-va.de.Über die neue Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Absofort gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: Am 6.Dezember 2019 erschien "Gesunde Ernährung" als erstes Buch einer Reihe vonGesundheitsratgebern in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus derEdel Verlagsgruppe. Am 6. Januar 2020 folgte der zweite Band "Gesund abnehmen".Für das Jahr 2020 sind vier weitere Bücher in Planung. Der Vertrieb der Büchererfolgt über die Edel Verlagsgruppe. Sie sind im Buchhandel und in Apothekenerhältlich.Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagEdel SE & Co. KGaAAnni LangeManager Corporate Communications & ProjectsTel.: 040/ 890 85 121E-Mail: anni.lange@edel.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4485166OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell