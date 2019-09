Apotheken Umschau: Das Expertenwissen in Gesundheitsfragen - jetzt als Buchreihe (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Deutschlands Gesundheitsmagazin Nummer 1 aus dem Wort & BildVerlag und die Edel Verlagsgruppe starten umfangreiche PartnerschaftDie Apotheken Umschau, Deutschlands größtes Gesundheitsmedium,bringt gemeinsam mit der Edel Verlagsgruppe eine hochauflagigeBuchreihe heraus. Am 6. Dezember 2019 erscheint "Gesunde Ernährung"als erstes Buch einer Reihe von Gesundheitsratgebern. Am 6. Januar2020 folgt der zweite Band "Gesund abnehmen". Für das Jahr 2020 sindvier weitere Bücher in Planung. Die Bücher werden im Buchhandel undin ausgewählten Apotheken angeboten.Jeder vierte Deutsche liest die Apotheken Umschau. Sie ist mitmonatlich 8,9 Millionen verkauften Exemplaren, knapp 19 MillionenLesern und über 12 Millionen digitalen Visits pro Monat Deutschlandsreichweitenstärkstes Medium. Herausgeber der Buchreihe ist Dr. HansHaltmeier, Chefredakteur der Apotheken Umschau. "Gesundheit brauchtWissen. In einem so sensiblen Umfeld wie der Gesundheit istfundierte, seriös recherchierte Information das A und O. Mit unseremersten Buch "Gesunde Ernährung" möchten wir Lust auf das ThemaGesundheit machen, mit Rezepten für bewusstes Kochen", so Haltmeier.Die Gesundheitsratgeber der Apotheken Umschau weisen auch auf diewichtigen Leistungen der Apotheken hin.Dr. Olaf Conrad, Managing Director Edel Verlagsgruppe: "MillionenMenschen vertrauen in Gesundheitsfragen der Apotheken Umschau undDeutschlands größter Gesundheitsredaktion. Wir wollen die Kraft derMarke mit einem hochwertigen Programm in den Buchhandel tragen. Dabeiergänzen sich die Kompetenzen der beiden Verlage ideal und bildeneine starke Partnerschaft." Die Edel Verlagsgruppe übernimmt imMünchener ZS Verlag unter der Leitung von Christine Kluge dieredaktionelle Konzeption und Realisation der Bücher. Der ZS Verlagist einer der führenden Ratgeberverlage mit hohen Kompetenzen in denThemenbereichen Ernährung und Gesundheit. Zudem verantwortet die EdelVerlagsgruppe das Produktdatenmanagement und den Vertrieb über alleHandelskanäle.Über den Wort & Bild Verlag:Der Wort & Bild Verlag in Baierbrunn bei München ist der führendeAnbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medienerfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevantenGesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig,kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Die Gesamtauflage vonmonatlich knapp 14 Millionen verkauften Exemplaren und nahezu 37Millionen Leserkontakte dokumentieren die herausragende Position desVerlages. Neben der Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare8.907.949) erscheinen folgende Magazine im Wort & Bild Verlag: Babyund Familie (mtl. verkaufte Exemplare 647.875), Diabetes Ratgeber(mtl. verkaufte Exemplare 1.151.350), Senioren Ratgeber (mtl.verkaufte Exemplare 1.676.317), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlichverbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufte Exemplare1.357.042) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufteExemplare 365.750). Die Leitung des Unternehmens liegt in den Händenvon Andreas Arntzen als Vorsitzendem der Geschäftsführung und Dr.Dennis Ballwieser als Geschäftsführer Redaktion und wissenschaftlicheGesamtverantwortung. In der Geschäftsleitung verantwortet Alexandervon Reibnitz als Geschäftsführer Content Marketing, Zusatz- undNeugeschäft, Internationale Projekte die neuen Aktivitäten imBuchmarkt. Quellen: IVW II/2019, IVW digital 7/2019, AWA 2019Über die Edel Verlagsgruppe:Mit Standorten in Hamburg, Berlin und München zählt die EdelVerlagsgruppe zu den größten unabhängigen Buchanbietern Deutschlands.Zur Edel Verlagsgruppe gehören der ZS Verlag mit seinen LizenzmarkenDr. Oetker, Kochen & Genießen, Gault Millau und Phaidon by ZS sowiedie Verlage Edel Books, Eden Books, Edel Kids Books und EdelElements. Neben dem Wort & Bild Verlag sind das Influencer-NetworkGBN Trends, der Ankerherz Verlag und der Distanz Verlag Kundenverlageder Edel Verlagsgruppe. Mit der Programmvielfalt in den WarengruppenRatgeber, Populäres Sachbuch und Kinderbuch hat sich Edel eine breiteLeserschaft und hohe Zugkraft im Handel erarbeitet. Die EdelVerlagsgruppe ist Teil der börsennotierten Edel SE & Co. KGaA inHamburg-Neumühlen mit ihren Geschäftsbereichen Music, Books &Entertainment. Ebenfalls zu Edel gehört mit Optimal Media eines dermodernsten Druck- und Medienproduktionsunternehmen in Deutschland.Als CEO der familiengeführten Edel SE & Co. KGaA zeichnet Dr. JonasHaentjes verantwortlich.Die neue Buchreihe der Apotheken Umschau:- "Gesunde Ernährung" Erscheinungstermin 6. Dezember 2019, ISBN978-3-927216-52-5, 224 Seiten, EUR 19,99- "Gesund abnehmen" Erscheinungstermin 6. Januar 2020, ISBN978-3-927216-53-2, 224 Seiten, EUR 19,99