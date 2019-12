Baierbrunn (ots) - Viele nehmen sich zum neuen Jahr vor, etwas Ballastabzuwerfen - sei es, um körperlich fitter zu werden, wieder in dieLieblingsjeans zu passen oder sich einfach wohler zu fühlen. Mit dem großenSchwerpunktthema "Abnehmen" in der Januar-Ausgabe unterstützt die ApothekenUmschau ihre Leserinnen und Leser, ihre frischen Vorsätze gleich in die Tatumzusetzen.Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Veränderung"Zum Jahresauftakt beginnen wir bewusst mit dem Top-Präventionsthema Abnehmen.Denn für die Gesundheit und ein gutes Lebensgefühl insgesamt ist es enormwichtig, das eigene Gewicht mit einer ausgewogenen Ernährung im Griff zubehalten", sagt Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier. "Unsere Botschaft lautet: Nurwer seine Ernährung langfristig umstellt, kann die frustrierenden Jo-Jo-Effektevermeiden." Und dabei geht es nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht umreines Kalorienzählen, sondern um eine clevere Zusammenstellung der Ernährung,die den Stoffwechsel ankurbelt und hilft, gesundheitliche Risiken zu vermeiden.Fundiert, kompakt und vertrauenswürdigDas große Apotheken Umschau-Schwerpunktthema beleuchtet - fundiert, kompakt undvertrauenswürdig - die wichtigsten Aspekte für eine langfristigeGewichtsreduktion: Der Beitrag "Gesundes Gewicht" zeigt, wie man besser isst,ohne dick zu werden. In "Richtig messen" erfährt man, wie man den Einfluss desGewichts auf die Gesundheit berechnet und dass das Maßband dabei oft mehraussagt als die Waage. Außerdem wird die aktuelle Trend-Diät "Intervallfasten"unter die Lupe genommen, und es gibt jede Menge praktische Verhaltenstipps zumBeispiel zum Einkaufen, wie man bewusst genießt, mehr Bewegung in den Alltagbringt und Stressessen vermeidet. Damit die Motivation hoch bleibt, begleitetdie Apotheken Umschau ihre Leserinnen und Leser auch in den kommenden Ausgabenmit der neuen Rubrik "Dranbleiben" aktiv dabei, ihr persönliches Abnehm-Ziel zuerreichen - und zwar so, dass es ihnen Spaß macht. Ein ausführlichesVideo-Interview mit dem Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner ergänzt denSchwerpunkt online (unter www.apotheken-umschau.de/video1A20) und auf Youtube(unter ApothekenUmschauTV).Neues Apotheken Umschau-Buch "Gesund Abnehmen"Wer sich noch intensiver mit dem Thema Abnehmen beschäftigen möchte, findetzuverlässige Unterstützung auch in dem neuen Apotheken Umschau-Buch "Gesundabnehmen", das am 6. Janu-ar 2020 erscheint: Es gibt einen umfassenden Einblickin aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft und zeigt, dass Abnehmen nichtautomatisch Weglassen und Genuss-Verzicht bedeutet. Mit einfach nachzukochendenRezepten, die gesund sind und lecker schmecken, sorgt es für Abwechslung undschlanken Genuss. "Gesund abnehmen. Alles Wissenswerte und Genuss-Rezepte fürjeden Tag." ISBN: 978-3-927216-53-2, PZN: 16228656, Wort & Bild Verlag, Preis:19,99 EUR. Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail:bestellungen@herold-va.de.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4480104OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell