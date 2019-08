Hamburg (ots) - Dezente musikalische Untermalung vermitteltApotheken-Kunden Sicherheit und stärkt so ihr Vertrauen in dieService-Leistung der Apotheke. Die Kunden fühlen sich beim Einkaufzudem wohler. Und auch die Mitarbeiter empfinden den Einsatz von"Functional Music" in der Apotheke mehrheitlich als positiv. Das sindErgebnisse eines wissenschaftlichen Feld-Experiments der UniversitätKöln. In Zusammenarbeit mit der auf Klang- und Kommunikationskonzeptespezialisierten Hamburger Ideenschmiede Responsive Acoustics (ReAct)wurden dafür mehr als 350 Kunden sowie Mitarbeiter von Apothekenbefragt."Für Unternehmen in 'High-Trust-Umgebungen' wie Banken oderApotheken sind insbesondere die Wahrnehmung der Attribute Vertrauenund Sicherheit entscheidend für das Kaufverhalten", sagtReAct-Geschäftsführer Wilbert Hirsch. "Im Vordergrund unserer Studiestand daher die Frage, ob sich durch eine akustische Rauminszenierungdiese Wahrnehmung positiv beeinflussen lässt."Untersucht wurden dabei zwei Aspekte: Wie nimmt der Kunde dieGeräuschkulisse in der Apotheke wahr und wie wohl fühlt er sich beiseinem Besuch. In beiden Fällen bewerteten die Kunden ihrenAufenthalt positiver, wenn im Hintergrund speziell komponierte Musiklief. Die Geräuschkulisse in der Apotheke wurde als sichererempfunden und schuf so eine besondere Atmosphäre des Vertrauens. Aufeiner Skala von 1 (gering) bis 10 (hoch) lag hier derdurchschnittliche Wert bei 8,81. Kunden, die in einer Musikpausebefragt wurden, bewerteten die Vertrauensatmosphäre signifikantschlechter. Ähnliche Ergebnisse ermittelten die Handelsexperten derUni Köln beim Thema Wahrnehmung des Wohlbefindens."Wer sich wohlfühlt, bleibt länger, kauft eher und wird gernwiederkommen."ReAct entwickelt für die unterschiedlichsten Arten von Geschäftenoder Waren passende Klangflächen - eine akustische Untermalung ohneGesang, bei der neben Lautstärke und Frequenz die Klangfarbe eineentscheidende Rolle spielt. "40 Prozent aller Umwelteindrücke werdenüber die Ohren wahrgenommen. Wir nutzen eine sehr spezielle Form derakustischen Rauminszenierung, die nur knapp oberhalb der menschlichenWahrnehmung abgespielt wird. Das Tempo unserer Klangflächen liegtdabei deutlich unter dem von bisher häufig eingesetzter Popmusik",erklärt ReAct-Gründer und Filmmusikkomponist Hirsch.Dass die Rahmenbedingungen entscheidend für den Einkauf sind,bestätigt auch Professor Dr. Monika Imschloß vom Seminar für Handelund Kundenmanagement der Universität Köln. "Kunden reagieren imGeschäft sensibel auf die Geräuschkulisse. Die Klangatmosphäre hateinen entscheidenden Einfluss auf ihr Kaufverhalten. Kurz gesagt: Wersich wohlfühlt, bleibt länger, kauft eher und wird gernwiederkommen."Doch nicht nur die Kunden, sondern auch die befragtenApotheken-Mitarbeiter schätzen eine entspannende musikalischeUntermalung. Fast zwei Drittel von ihnen wünschen sich, dass an ihremArbeitsplatz auch in Zukunft Klangflächen zum Einsatz kommen. Dermusikalische Rahmen wirkt sich positiv auf die Stimmung derMitarbeiter aus. Sie fühlen sich wohler, sind entspannter und könnenso noch besser mit den Kunden interagieren.Über ReAct - www.react-now.comDie Responsive Acoustics GmbH (ReAct) ist der Innovationsführerfür digitales Marktmanagement. Mit der selbst entwickeltenSaaS-Plattform "Call to Action" bietet ReAct zahlreiche intelligenteAntworten auf die Herausforderungen des stationären Handels. Damitrevolutioniert das 2014 in Hamburg gegründete Unternehmen nicht nurdie innerbetrieblichen Abläufe, sondern sorgt mit seinen IoT-,Kommunikations- und Klanglösungen auch für mehr Lust am Einkauf undeine höhere Kundenzufriedenheit.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuell