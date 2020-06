Apotheken: Mehr Kompetenz in Coronazeiten / Bundesapothekerkammerpräsident Kiefer begrüßt die Neuregelungen

Baierbrunn (ots) - Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, was Deutschlands Apotheker eigentlich alles leisten. Schon vor der Krise hatten die Apotheken mit Lieferengpässen zu kämpfen - und haben die damit verbundenen Problem stets sehr pragmatisch gelöst. "Es ist schön, dass die Menschen das jetzt auch wahrnehmen", sagt Johannes Jaenicke, Apothekeninhaber aus Rhaunen im Hunsrück, gegenüber dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Schnelle und unbürokratische MedikamentenabgabeVor einigen Wochen wurden die Apotheken vor Ort für die Zeit der Coronakrise vom Bundesgesundheitsministerium mit erweiterten Kompetenzen ausgestattet. Ist ein verordnetes Medikament nicht vorrätig und ist das abgegebene Präparat teurer als das verordnete, übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Auf diese Weise erhalten die Patienten schnell, unbürokratisch und ohne zusätzliche Arztkontakte ihre Medikamente.Mehr Rechtssicherheit, mehr HandlungsspielraumDie Apotheker begrüßen die Neuregelungen, die ihnen während der Coronakrise mehr Rechtssicherheit und Handlungsspielraum verleihen. "Dabei können wir einmal mehr beweisen, dass wir soziale und pharmazeutische Kompetenz vor Ort bündeln und unsere Fachkompetenz mit engagiertem Engpassmanagement verbinden", sagt Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer. Die Leistungen der Apotheker vor Ort ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen - dazu trägt auch der Tag der Apotheke am Sonntag, 7. Juni 2020 bei.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2020 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4614829OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell