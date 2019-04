"Apotheken Fachkreis Workshop" geht in die nächste Runde: ALIUD PHARMA macht Apotheken-Teams zu Digitalexperten

Laichingen (ots) - Nach den erfolgreichen Pilotveranstaltungen imletzten Jahr setzt ALIUD PHARMA die Fortbildung mit dem "ApothekenFachkreis Workshop" fort und bietet 2019 drei weitere Termine an. Losging es am 10. April in Grimma bei Leipzig. Hier trafen sich 74Apotheker, PTA und PKA, um über nachhaltige Kundenbeziehungen, dieSichtbarkeit von Stärken sowie eine gezielte Kundenansprache überdigitale Kanäle zu sprechen. "Das Konzept ging erneut auf. DieTeilnehmer waren begeistert", freut sich Steffen Nold, ManagerDigital Products & Services bei ALIUD PHARMA, der die Fortbildungbegleitet. "Es entwickelte sich eine unglaubliche Dynamik. Dankangeregter Diskussionen profitierten die Teilnehmer über das Know-howder Experten hinaus auch von den Erfahrungen ihrer Mitstreiter."Vorträge aus unterschiedlichen BlickwinkelnAm Vormittag gibt Apotheker und Gesundheitsexperte Steffen Kuhnerteinen Überblick zu aktuellen Kommunikationsmaßnahmen bezüglichStärken und Spezialisierung der Apotheke. Apotheker Wolfgang Kempfhat eine eigene Naturkosmetiklinie entwickelt und zeigt Wege auf, wiesich Apotheken mit guten Ideen vom Wettbewerb abheben und langfristigKundenbeziehungen aufbauen können. PTA Sebastian Giemsch hat eineBeratungslücke im Bereich der HIV- & Hepatitis-Beratung erkannt. Erberichtet, wie er eine Community weit über die Grenzen seinesStandorts hinaus aufgebaut, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und seineSichtbarkeit bei Google optimiert hat. Digital-Experte Tobias Löhrzeigt in seinem Impulsvortrag wie Apotheken digitale Kommunikationgezielt zur Kundenansprache einsetzen können. Zirintusa Mudde,Social-Media-Expertin in einer Berliner Agentur, die auf den Pharma-und Apothekenmarkt spezialisiert ist, steht begleitend für Fragenrund um Kanäle, Kampagnen und Content zur Verfügung.Probieren geht über StudierenAm Nachmittag haben die Teilnehmer die Gelegenheit, das Gelerntein zwei Workshops zu vertiefen und anzuwenden. Im Live-WorkshopWebsite werden die Inhalte und Funktionen der Apotheken-Websites derTeilnehmer einem intensiven Check unterzogen. Im anschließendenPraxisworkshop werden Kampagnen geplant, Kanäle mit Inhalten bespieltund Content vermarktet.Die nächsten Veranstaltungen finden am 8. Mai in Hannover und am9. Oktober in Hohenkammer bei München statt. Informationen und einAnmeldeformular gibt es unter www.apotheken-fachkreis.de/workshop/.Die Fortbildung kostet 49 EUR pro Apotheken-Team.Pressekontakt:ALIUD PHARMA GmbHMedia RelationsGottlieb-Daimler-Straße 1989150 LaichingenTel.: +49 7333 9651-1314E-Mail: press@aliud.deOriginal-Content von: ALIUD PHARMA, übermittelt durch news aktuell