ApolloX startet die weltweit erste Hybrid-Derivate-Börse, um Krypto Derivate für alle zugänglich zu machen

Antigua, Antigua und Barbuda (ots/PRNewswire) -- ApolloX lanciert heute ihre dezentrale Derivatbörse (DEX), um den Zugang und die Auswahl beim Kryptoderivate Handel zu verbessern- Das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte zwei Monate nach dem Start der zentralen Derivatbörse (CEX) im September bereits 180 Mio. $- Alle Benutzer können zum Start an einem 3000 $ USDT Preispool teilnehmen- Neue Handelspaare und der ApolloX-Token werden im vierten Quartal 2021 eingeführtApolloX (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.apollox.com/en%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNE_ALA5RKHk0IX8ZrthjiVR2bBq1Q&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw35aoNiNVrKatTZwJL2TVFp), die weltweit erste zentrale und dezentrale (CEX-DEX) hybrid Derivatbörse, gab ihre DEX-Einführung (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.apollox.finance/en%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNETXK-GY-zY646RHJ5y5M5hhdDFxQ&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw2m42UUMYaM8kJP1ws2CHJm) heute bekannt, nachdem das durchschnittliche 24-Stunden-Handelsvolumen nur zwei Monaten nach der Lancierung der CEX im September bereits 180 Mio. $ erreicht hat.ApolloX zielt darauf ab, sowohl neuen als auch erfahrenen Händlern eine unglaubliche Zugänglichkeit und Anonymität im Derivatehandel zu bieten. Nutzer können problemlos Short- oder Long-Positionen in USDT-basierten ewigen (perpetual) Terminkontrakten mit bis zu 100-facher Hebelwirkung handeln. Je nach Priorität können die User frei wählen, ob sie an der ApolloX CEX oder der DEX handeln möchten.Die ApolloX DEX ermöglicht noch mehr Privatsphäre durch eine nicht-verwahrende, vertrauenslose Umgebung. Die Händler müssen sich nicht anmelden, sondern lediglich eine Verbindung zu ihren Wallets herstellen, um mit dem gasfreien Handel zu beginnen. Händler, die es vorziehen, ihr Vermögen an der Börse zu verwahren, können sich anonym anmelden, um mit den Hot Wallets der Börse zu handeln. Sowohl CEX als auch die DEX bieten erweiterte Sicherheitsmaßnahmen wie 2FA und Address-Whitelisting.Um diesen Meilenstein zu feiern, bietet ApolloX außerdem bis zu 3000 $ USDT an Belohnungen insgesamt (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://apollox.zendesk.com/hc/en-us/articles/4409089933721%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNGt4ASISgkELFu2NcGD8XSI72rBhw&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw0d0Rrx6e8J0QgSzLkiAkdu) für alle bestehenden und neuen Nutzer. Die Nutzer müssen lediglich ihre Wallets bei ApolloX DEX (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.apollox.finance/en%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNETXK-GY-zY646RHJ5y5M5hhdDFxQ&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw2m42UUMYaM8kJP1ws2CHJm) verbinden und mit dem Handel beginnen, um ihren Anteil zu erhalten.Der Handel mit Kryptowährungen ist heute übermäßig kompliziert geworden. ApolloX zielt darauf ab, die Eintrittsbarrieren für den Handel mit Krypto-Derivaten deutlich zu senken und das explosive Wachstum dieses Marktes zu fördern.Die neuen Handelspaare 1000SHIBUSDT, SANDUSDT und DOTUSDT wurden kürzlich neben den bestehenden Märkten BTCUSDT, ETHUSDT, DOGEUSDT und weiteren hinzugefügt. Weitere Märkte und der ApolloX-Token werden nächsten Monat eingeführt.Laden Sie die ApolloX-App auf iOS oder Google Play hier (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://apollox.onelink.me/rf4R/dexprndl%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNE1HCY_fbl56NIylO1Ghgm-Rjm22g&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw2aUJBa8c1cBVlW5D4ppCEa) herunter.Informationen zu ApolloXApolloX ist die weltweit erste hybrid Krypto-Derivate-Börse CEX-DEX, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kryptowährungen nicht nur für professionelle Händler, sondern für jeden zugänglich zu machen.Die im November 2021 gestartete hybrid Börse ApolloX bietet den Nutzern die freie Wahl beim Handel mit einer großen Auswahl an Perpetual-Futures-Kontrakten an ihrer CEX oder DEX. Weitere neue Märkte und der ApolloX-Token werden im 4. Quartal 2021 auf den Markt kommen.Besuchen Sie ApolloX hier (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.apollox.com/%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1636687740510000%26usg%3DAFQjCNE8yH-LPOioJiKE2Now0bX1Q3OPhg&source=gmail-html&ust=1636712061138000&usg=AOvVaw1cdXyH0dPiHY09glImAwUr).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1679784/Apollox_Logo.jpgPressekontakt:Vernessa Kwavernessa@apollox.com+65-88204702Original-Content von: ApolloX, übermittelt durch news aktuell