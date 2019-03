"Apokalyptisches Chaos" nach Wirbelsturm in Mosambik: Tausende Kinder in massiver Gefahr

Finanztrends Video zu



mehr >

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/okmGea--------------------------------------------------------------Beira (ots) - Ein Einsatzteam der HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer hat gestern am frühen Nachmittag Beira und dieSOS-Einrichtungen in der Hafenstadt erreicht. "Das Ausmaß derKatastrophe ist unbeschreiblich, viele Orte stehen meterhoch unterWasser, Tausende Menschen, darunter Hunderte Familien und Kinder,harren auf Dächern aus, sind auf Inseln gestrandet, klammern sich inBaumkronen fest - ohne etwas zu Essen, ohne medizinische Versorgung,schutzlos Schlangen, Raubtieren und den anhaltenden Regenfällenausgesetzt", berichtet Simiao Mahumana, Leiter der HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer in Mosambik. Insgesamt seien rund 260.000 Kinder inBeira und Umgebung in lebensbedrohlicher Gefahr. Es sei es nur eineFrage von Tagen, bis Krankheiten ausbrächen, denn die sanitäreInfrastruktur sei komplett zerstört, die Menschen tränkenverunreinigtes Wasser, um nicht zu verdursten."Unser größte Sorge gilt den Kindern, die Situation vor Ortgleicht einem apokalyptischen Chaos, viele Jungen und Mädchen sindobdachlos und damit schutzlos Missbrauch, Ausbeutung undVerschleppung ausgesetzt", so Mahumana weiter. "Kinder, deren Elterngetötet wurden oder die im Chaos der Katastrophe von ihren Elterngetrennt wurden, sind jetzt völlig auf sich alleine gestellt."Darüber hinaus gäbe zu wenige Ärzte und kaum Psychologen. "Und die,die da sind, sind voll damit beschäftigt zuallererst dieSchwerstverletzten zu versorgen." Die meisten Krankenstationen seienzerstört."Zwar hat der extreme Regen etwas abgenommen, aber es drohtweitere Gefahr. Denn jetzt kommt das Wasser von unten. Die Flüssesind durch den Dauerregen stark angeschwollen und bringen zusätzlicheÜberschwemmungen. Die Staudämme im Land sind randvoll. Manche sindschon geborsten, andere müssen geöffnet werden", sagt Mahumana.Die SOS-Kinderdörfer arbeiteten mit der Regierung und anderenOrganisationen unter Hochdruck daran, zumindest die dringlichstenProbleme in den Griff zu bekommen. "Wir können jede Unterstützunggebrauchen, es ist anzunehmen, dass in den nächsten Tagen die Zahlder Opfer noch steigt", sagt Mahumana. Noch hätten die Helfer keinenvollständigen Überblick über die Lage, "die Stadt ist nur mitFlugzeugen oder Helikoptern zu erreichen, dieKommunikationsinfrastruktur ist zerstört."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell