Die Apokalypse des Verbrennungsmotors steht am europäischen Horizont!

Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, schrieb am Freitag in einer Mitteilung an Kunden, dass der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr um 50 % oder mehr steigen wird, während der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor voraussichtlich um 2 % bis 5 % wachsen wird. Er sagte auch voraus, dass die globale EV-Durchdringung bis 2030 von 4% auf 31% steigen



