"Apokalypse Ägypten": ZDFinfo-Zweiteiler über den Zerfall des Alten Reichs (FOTO)

Mainz (ots) - Warum versank das alte Königreich Ägypten im Wüstensand? Wasgeschah vor etwa 4200 Jahren an den Ufern des Nils? Am Samstag, 18. Januar 2020,ab 20.15 Uhr, geht die zweiteilige ZDFinfo-Doku "Apokalypse Ägypten" dieserFrage nach. Wissenschaftler aus aller Welt suchen nach Antworten: in denPyramiden des Alten Reiches, in einem Massengrab bei Luxor, an mumifiziertenKrokodilen und an den Gletschern des Kilimandscharo. Beide Folgen derDokumentation sind ab Samstag, 18. Januar 2020, 10.00 Uhr, auch in derZDFmediathek abrufbar.In der ersten Folge, "Das Geheimnis der Pyramide" (20.15 Uhr), erhaltenArchäologen exklusiv Zugang zur Pyramide des Pharaos Pepi II. Hieroglyphen inder Grabkammer künden von Unruhen, Feuersbrunst und Verwüstung. Weitere Fundedeuten auf einen Verfall der Macht der Pharaonen zugunsten von Fürsten und hohenStaatsbeamten hin. Nach einer 700-jährigen Blütezeit zerfiel das Alte ReichÄgypten. Doch was löste die Apokalypse aus? Gab es für den Untergang neben denpolitischen auch wirtschaftliche und ökologische Ursachen?In der zweiten Folge, "Das Massengrab der Krieger", die im Anschluss um 21.00Uhr ausgestrahlt wird, untersuchen Wissenschaftler eine Grabstätte in Luxor.Darin finden sich die Überreste von 60 mumifizierten Menschen. Wer waren dieToten, und warum wurden sie in einem damals unüblichen Massengrab bestattet? DieSkelette lassen auf einen gewaltsamen Tod und Kriegshandlungen schließen. Docherst die Mitarbeit von Klimaforschern und Ökologen bringt die Lösung: Das Klimain Nordafrika hatte sich vor etwa 4200 Jahren rapide verschlechtert, aus üppigerSavanne wurde Wüste. Die ökologische Katastrophe brach die Macht der Pharaonenund zog Hunger und Bürgerkrieg nach sich.ZDFinfo wiederholt die zweite Folge "Apokalypse Ägypten: Das Massengrab derKrieger" am Sonntag, 19. Januar 2019, 5.00 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/apokalypseaegyptenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfohttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4492860OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell