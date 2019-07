Apogee: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Apogee weist am 13.07.2019, 23:15 Uhr einen Kurs von 43.09 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Bauprodukte" geführt.

Unser Analystenteam hat Apogee auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Apogee weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,62 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 2,05 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,42 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Apogee-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 36,97 USD mit dem aktuellen Kurs (43,09 USD), ergibt sich eine Abweichung von +16.55 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (39,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7.99 Prozent), somit erhält die Apogee-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Apogee konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Apogee auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.