Apis Growth Fund II investiert 50 Millionen US-Dollar in Giift, einen weltweit führenden Anbieter von Kundenbindungsprogrammen

Singapur (ots/PRNewswire) -Apis Growth Fund II, ein von Apis Partners LLP, einem in Großbritannien ansässigen Vermögensverwalter, der Finanzdienstleistungs- und Finanzinfrastrukturunternehmen in der Wachstumsphase unterstützt, verwalteter Private-Equity-Fonds, hat 50 Millionen US-Dollar in Giift investiert, dem weltweit führenden Unternehmen für die Verwaltung und Entwicklung von Treueprogrammen. Apis Growth Fund II war der einzige Investor in der Serie-C-Runde.Giift wurde 2013 in Singapur gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Anbieter von Loyalitätsmanagement-Lösungen auf der ganzen Welt entwickelt. Ausgehend von der Überzeugung, dass herkömmliche, firmeninterne Punkte- und Einlösungsprogramme veraltet und ineffektiv sind, hat das Unternehmen eine durchgängige Treuetechnologie entwickelt, um die Anzahl der Berührungspunkte zu reduzieren und alle Anforderungen von Punkteausgebern, Nutzern und Händlern zu erfüllen.Die Giift Loyalitätsplattform besteht aus fünf Produkten:- Das Giift Loyalty Business Management System ist eine durchgängige Loyalitätsplattform, die eine breite Palette von Loyalitätsfunktionen unterstützt, von routinemäßigen Transaktionsprämien bis hin zu spezifischen, individuellen Verhaltensoptionen.- Giift Marketplace ist eine Punkte- und Prämieneinlösungsplattform mit einem umfangreichen Angebot von globalen Marken und lokalen Unternehmen.- Giift Engage ist eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, mit ihren Kunden durch hyper-personalisierte digitale Angebote und Erlebnisse in Kontakt zu treten.- Giift Box ist eine von Händlern finanzierte Angebotsplattform, die es Händlern und Marken ermöglicht, Gutscheine und Sonderangebote zu erstellen und im Giift-Ökosystem zu teilen, um die Kundenakquise und -bindung zu fördern.- Giift Pay ist ein Prämienprogramm der Koalition für mobile Geldbörsen und Zahlungsabwickler, das es ihren Handelspartnern ermöglicht, Prämien an Kunden auszugeben.Mit Hilfe der Finanzierung wird Giift seine Ressourcen in der APAC-Region und in Afrika erweitern, während es in den regionalen Vertrieb und die Geschäftsentwicklung investiert und seinen Marktanteil in Nordamerika und Europa ausbaut. Das Unternehmen wird auch weiterhin innovativ sein und in seine firmeneigene Loyalitätstechnologie und -plattform investieren, um seinen technologischen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Darüber hinaus wird Apis Partners als ESGI-Investor daran arbeiten, die gesellschaftliche Wirkung der Investition zu maximieren, die die Infrastruktur für den elektronischen Zahlungsverkehr in den Schwellenländern unterstützt, die eine wichtige Voraussetzung für die finanzielle Eingliederung in diesen Volkswirtschaften ist.Laurent Xatart, CEO und Mitbegründer von Giift, sagte: „Wir bei Giift sind der Meinung, dass ein umfassendes Kundenbindungsprogramm für Unternehmen aller Branchen und Größen ein entscheidender Vorteil ist. Die Investition des Apis Growth Fund II wird das Wachstum von Giift in den kommenden Jahren erheblich beschleunigen, da wir uns zum globalen Standard in der Treue- und Prämienbranche entwickeln. Unsere Partnerschaft mit Apis wird uns in die Lage versetzen, unsere Plattform durch Innovation zu verbessern, unseren Kunden einen erstklassigen Mehrwert zu bieten und unser Team weltweit auszubauen."Matteo Stefanel, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Apis Partners, sagte: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Giift bekannt geben zu können, und es war eine wahre Freude, mit Laurent und seinem talentierten Team während des gesamten Prozesses zusammenzuarbeiten. Giift hat bereits großen Erfolg und ist in über 50 Ländern aktiv, und wir freuen uns sehr darauf, das Unternehmen bei seinem Wachstum und seiner Weiterentwicklung zu unterstützen."Apis Partners Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter Udayan Goyal fügte hinzu: „Da Kundenbindungsprogramme zu einem entscheidenden Bestandteil der Go-to-Market-Strategien von Unternehmen werden, war dies für uns der perfekte Zeitpunkt, um in Giift zu investieren, das wir als Marktführer in diesem Bereich ansehen. Die starke Erfolgsbilanz von Giift spricht für sich, und wir sind sicher, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren weitere Erfolge mit dem Unternehmen feiern können."Canaccord Genuity in New York fungierte als Berater von Giift bei dieser Transaktion.Über GiiftGiift bedient die facettenreiche Treueindustrie mit drei Hauptfunktionen: Ausgabe von Treuekarten, Austausch von Treuekarten und Zahlung von Treuekarten. Gegründet im Jahr 2013, verwaltet Giift heute mehr als 50.000 Programme in über 55 Ländern und über 130 Millionen Nutzer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Büros in New York, London, Wuhan, San Francisco, Nairobi, Mumbai, Dubai, Lagos, Jakarta, Neu-Delhi, Doha, Dhaka und Colombo.www.giift.comÜber Apis PartnersDie Apis Group („Apis") ist ein auf ESGI basierender globaler Vermögensverwalter für privates Beteiligungs- und Risikokapital, der Finanzdienstleistungs- und Finanzinfrastrukturunternehmen in der Wachstumsphase unterstützt, indem er ihnen katalytisches Wachstumskapital zur Verfügung stellt. Insgesamt verwaltet oder berät Apis durch sein Team von etwa 30 Fachleuten mit umfassender Branchenkenntnis ein von Investoren zugesagtes Gesamtkapital (einschließlich gezeichnetem und investiertem Kapital) von 1,2 Milliarden US-Dollar.Neben dem Hauptsitz in London ist Apis in sieben Ländern in Europa, Nord-, Ost- und Westafrika sowie Süd- und Südostasien vertreten. Apis ist sich der entwicklungsfördernden Wirkung bewusst, die die Bereitstellung von Wachstumskapital für Finanzdienstleistungs- und Finanzinfrastrukturunternehmen in Wachstumsmärkten haben kann, und daher ist die finanzielle Eingliederung ein Kernpunkt des Ansatzes und des Investitionsmandats von Apis. Apis hat die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (UNPRI) bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 unterzeichnet.www.apis.peMedienkontakt:Giift - Pascal Xatart, Mitbegründer und Direktor pascal.xatart@giift.com | +44 7470 605 095Apis Partners - Stephanie Mullard stephanie.mullard@apis.pe | +44 20 3653 0500Logo https://mma.prnewswire.com/media/1162353/Giift_Logo.jpgOriginal-Content von: Giift, übermittelt durch news aktuell