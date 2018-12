Aphrias Probleme könnten sich als giftig für alle Pot-Aktien erweisen

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Die Marihuana-Industrie hatte ein bewegtes Jahr, dessen Höhepunkt die Legalisierung von Marihuana für den Eigengebrauch in Kanada am 17. Oktober war. Nach neun Jahrzehnten des Verbots rollte Kanada einer Branche den roten Teppich aus, die bis Anfang des nächsten Jahrzehnts 5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Jahresumsätzen generieren könnte.

Auch für die US-amerikanische Cannabisindustrie war es ein Jahr der Premieren. Die U.S. Food and Drug Administration genehmigte ein Cannabis-Derivat als Medikament, mehr Staaten legalisierten Haschisch zum medizinischen oder Freizeitgebrauch und Tilray (WKN:A2JQSCY) führte als erste kanadische Cannabis-Aktie einen Börsengang an einer großen US-Börse durch.

Die Hoffnung ist nicht immer grün

Dennoch war es alles andere als ein perfektes Jahr für Marihuana-Aktien. Der Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF, der allererste börsengehandelte Cannabisfonds, der im vergangenen Jahr mit dem öffentlichen Handel begann, ist bis zum 5. Dezember um 29 % gesunken. Mit Ausnahme einer starken Rallye zwischen Mitte August und Mitte Oktober im Vorfeld der Legalisierung von Cannabis für Erwachsene in Kanada war es alles andere als ein grünes Jahr, und wie es aussieht, könnte es noch viel schlimmer werden.

Am Montag, den 3. Dezember wurde die in Ontario ansässige Aphria (WKN:A12HM0) von Behauptungen des renommierten Short-Sellers Quintessential Capital Management und des forensischen Analysehauses Hindenburg Research beschuldigt, sie habe wissentlich drei Vermögenswerte von SOL Global Investments (früher bekannt als Scythian Biosciences) zu einem extrem überhöhten Preis erworben.

Laut dem gemeinsamen Bericht erwarb Aphria vor einigen Monaten drei Vermögenswerte in Lateinamerika und der Karibik von SOL Global für fast 300 Millionen US-Dollar. Der Bericht deutet darauf hin, dass diese Vermögenswerte von SOL von drei verschiedenen kanadischen Briefkastenfirmen für deutlich weniger Geld erworben wurden.

Des Weiteren nennt der Bericht Andy DeFrancesco, den Vorsitzenden von SOL Global und Berater von Aphria, als Vermittler dieser drei Vermögenswerte.

Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass eine Aphria-Übernahme in Frage gestellt wird. Nachdem das Unternehmen im März 425 Millionen kanadische Dollar (319 Millionen US-Dollar) für den Kauf von Nuuvera bezahlt hatte, wodurch sich seine Präsenz auf acht neue Märkte ausdehnte, wurde bekannt gegeben, dass Aphria-CEO Vic Neufeld und andere Insider Anteile in Nuuvera hielten. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Insider Beteiligungen an einem Unternehmen halten, das sie erwerben, aber es ist etwas, das Wall Street und Investoren gerne früher als einen Tag vor Abschluss eines Geschäfts erfahren möchten.

Seit der Veröffentlichung des Berichts von Quintessential und Hindenburg haben die Aphria-Aktien mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.

Aphrias Probleme könnten sich als endemisch für die gesamte Marihuana-Industrie erweisen.

Das Unternehmen hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und steht zu seinen lateinamerikanischen Beteiligungen. Es verteidigt den gezahlten Kaufpreis und stellt fest, dass es vor Abschluss der Transaktion eine Fairness-Stellungnahme und eine Finanzberatung erhalten hat. Aphria weist auch darauf hin, dass es in der ersten Ankündigung zur Übernahme eine „de minimis“-Beteiligung an Aktien und Optionsscheinen von SOL Global Investments angegeben hat.

Wenn Wall Street und Investoren dem Unternehmen diese Verteidigung nicht abkaufen, könnte es lange dauern, bis Aphria alle Anschuldigungen vollständig widerlegt und das Vertrauen der Anleger wiederhergestellt hat.

Aber Investoren sollten sich auch klarmachen, dass diese Bombe nicht nur ein Aphria-Problem ist, sondern ein branchenweites Problem.

Ich will damit nicht behaupten, dass Marihuana-Aktien nicht ehrlich mit den Investoren seien oder Aphria seine Aktionäre irregeführt hatte. Dies bleibt abzuwarten. Aber es ist schwer zu leugnen, dass hinter den bestehenden Marihuana-Aktienbewertungen wenig Substanz steht. Die gegen Aphria erhobenen Anschuldigungen könnten es für Investoren schwierig machen, Marihuana-Aktien zu vertrauen, bis greifbare Ergebnisse in Kanada und den Vereinigten Staaten vorhanden sind.

Wirf einen genaueren Blick auf die jüngsten Quartalsergebnisse praktisch jeder Marihuana-Aktie und du siehst, was ich meine. Canopy Growth (WKN:A140QA), Tilray und Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) sind derzeit die drei größten Marihuana-Aktien nach Marktkapitalisierung – 10,9 Milliarden US-Dollar, 9,3 Milliarden US-Dollar und 5,4 Milliarden US-Dollar. Doch in ihrem letzten Quartal erzielte Canopy Growth nur 23,3 Millionen kanadische Dollar (CAD) Umsatz, Tilray erzielte 10 Millionen US-Dollar Umsatz (Tilray meldet in US-Dollar) und Aurora Cannabis 29,7 Millionen CAD. Das ist fast nichts im Vergleich zu den aktuellen Marktkapitalisierungen der Unternehmen.

Unter Ausschluss einer Reihe von einmaligen Vorteilen, die an Veräußerungsgewinne, Derivate und Fair-Value-Anpassungen an biologische Vermögenswerte gebunden sind, verlieren Cannabis-Aktien auf operativer Basis sehr viel Geld. Canopy Growth verzeichnete im zweiten Quartal einen enormen operativen Verlust von 214,6 Millionen kanadischen Dollar, Aurora Cannabis verlor auf operativer Basis 111,9 Millionen CAD. Tilray verzeichnete einen operativen Verlust von insgesamt 20 Millionen US-Dollar. Selbst wenn man bedenkt, dass keiner der Ertragsberichte den legalisierten Verkauf an Erwachsene berücksichtigt, könnten die Investoren Schwierigkeiten haben, diese Bewertungen zu unterstützen.

Die Investoren sollten auch erkennen, dass Emotionen bei der Steigerung der Kurse eine Rolle gespielt haben. Da die Stimmung nach den Vorwürfen gegen Aphria im Keller ist, könnte es schwierig sein, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Aphria ist nur ein Unternehmen, aber es hat einige wichtige Schwächen der gesamten Marihuana-Industrie offenbart.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst – und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 07.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.