Aphria vs. Constellation Brands – welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

Auf dem Papier scheint die Wahl zwischen Aphria (WKN: A12HM0) und Constellation Brands (WKN: 871918) recht leicht zu sein. Constellation Brands ist größer, profitabler und zahlt sogar eine Dividende. Aber die aktuellen Statistiken, die zum Vorteil von Constellation funktionieren, zeigen keine Wachstumsaussichten. Es ist also möglich, dass Aphria Constellation in Sachen Wachstum schlagen könnte.

Daher die Frage: Welche Aktie ist für langfristig denkende Investoren die bessere Wahl? Schauen wir doch mal, wie die beiden gegeneinander abschneiden.

Was für Aphria spricht

Aphria hat natürlich das Potenzial, weltweit stark zu wachsen – nicht zuletzt, weil der Cannabis-Markt überall auf der Welt wächst. Schätzungen darüber, wie groß dieser Markt werden könnte, gehen weit auseinander. Aber es scheint nicht allzu weit hergeholt, sich bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts einen globalen Cannabis-Markt mit einem Wert von 100 Mrd. US-Dollar vorzustellen.

Wenn man also davon ausgeht, dass dieser Markt tatsächlich viel größer wird, stellt sich die nächste Frage, ob Aphria ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne sein kann oder nicht. Die Antwort auf diese Frage scheint durchaus Ja zu sein.

Eine wichtige Voraussetzung für den Wettbewerb auf dem Cannabis-Markt sind die Produktionskapazitäten. Aphria ist auf dem besten Weg, auf Jahresbasis 255.000 Kilogramm Cannabis zu produzieren, und liegt gemessen an der Kapazität damit an dritter Stelle unter den Cannabis-Produzenten.

Aphria gehört basierend auf den Verkäufen im medizinischen und im legalen Sektor bereits zu den führenden Cannabis-Produzenten in Kanada. Das Unternehmen ist einer von nur vier lizenzierten Produzenten mit Lieferverträgen mit jeder kanadischen Provinz für den legalen Einzelhandel.

Die eigentliche Riesenchance liegt jedoch auf den internationalen Märkten. Aphria ist führend auf dem wichtigen deutschen Markt und war eines von drei Unternehmen, das eine Lizenz für den Anbau von medizinischem Cannabis erhielt. Es ist eines von sieben Unternehmen mit Lizenzen für den Import von medizinischem Cannabis nach Italien. Aphria besitzt auch ein hochleistungsfähiges GMP-zertifiziertes Labor in Malta, das medizinisches Cannabis und Cannabis-Derivate verarbeitet und herstellt.

Außerhalb Europas hat Aphria Niederlassungen in Lateinamerika, die es ermöglichen, die medizinischen Cannabis-Märkte in Argentinien, Kolumbien und Jamaika zu bedienen. Das Unternehmen hat ein Joint Venture und eine Abnahmevereinbarung in Lesotho mit Verve Dynamics. Aphria hält außerdem eine Beteiligung von 25 % am australischen Cannabis-Hersteller Althea.

Die Bewertung von Aphria erscheint im Vergleich zu anderen Unternehmen attraktiv, insbesondere in Anbetracht der Kapazität und der umfangreichen internationalen Aktivitäten. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bis Ende 2020 einen Umsatz von rund 1 Mrd. Kanadischen Dollar reinholen kann. Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von Aphria von etwas mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar könnte die Aktie derzeit ein Schnäppchen sein, sollte dieses Ziel dann auch erreicht werden.

Was für Constellation Brands spricht

Es gibt mindestens zwei große Argumente, warum Investoren den Kauf von Constellation-Brands-Aktien in Betracht ziehen sollten. Das wohl wichtigste ist die anhaltende Dominanz des Unternehmens auf dem US-Biermarkt.

Die Umsätze der Biermarken Corona und Modelo, die zu Constellation gehören, setzen sich weiter gegen den Wettbewerb durch. Das Unternehmen sollte mehr Raum für ein solides Wachstum im Biersegment haben. Zu den potenziellen Wachstumstreibern von Constellation gehört, dass mehr und mehr Menschen auf teurere Biere setzen. Außerdem werden die US-Kunden jünger und stammen zunehmend aus der spanischsprachigen Gesellschaftsschicht.

Das Wein- und Spirituosengeschäft des Unternehmens war in letzter Zeit nicht so erfolgreich. Constellation verkauft deswegen über 30 seiner Weinmarken für 1,7 Mrd. US-Dollar an E. & J. Gallo. Dieser Schritt wird es Constellation ermöglichen, sich auf seine „Power Brands“-Strategie zu konzentrieren, und soll jene Marken unterstützen, die ein starkes Umsatzwachstum generieren.

Constellation sollte zudem vom Wachstum der weltweiten Cannabis-Wirtschaft profitieren, da man 38 % an Canopy Growth hält. Die Leistung von Canopy beeinträchtigte das Finanzergebnis von Constellation im vergangenen Quartal. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass sich der nächste CEO von Canopy Growth viel stärker darauf konzentrieren wird, das Unternehmen auf den Weg in die Profitabilität zu bringen.

Wenn der Cannabis-Markt so wächst, wie viele erwarten, wird sich die Wette von Constellation auf Canopy Growth auszahlen. Der Getränkehersteller besitzt zudem Optionsscheine, die es ihm ermöglichen würden, in den kommenden Jahren eine Mehrheitsbeteiligung an Canopy Growth zu erwerben.

Neben den Wachstumsperspektiven bei Bier, Wein und Spirituosen sowie Cannabis bietet Constellation Brands den Anlegern ein weiteres attraktives Plus: eine solide Dividende. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 1,5 %.

Der bessere Kauf

Meiner Meinung nach könnte Aphria ein Rohdiamant sein. Ich denke, dass viele Investoren die positiven Aspekte bei Aphria übersehen.

Wenn ich jedoch nur eine dieser beiden Aktien auswählen dürfte, wäre das Constellation Brands. Es ist einfach eine sicherere Wahl als Aphria. Der Konzern nimmt eine führende Position im Biermarkt ein. Und Constellation bietet Investoren die Möglichkeit, vom Wachstumspotenzial der Cannabis-Industrie zu profitieren, genau wie Aphria.

Manchmal ist die offensichtliche Wahl nicht die beste Wahl. Aber in diesem Fall denke ich, dass Constellation Brands nicht nur auf dem Papier die bessere Wahl ist, sondern auch in der realen Welt.

