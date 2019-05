Aphria vs. Canopy Growth: Welche Cannabis-Aktie ist der bessere Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Hätte man eine Zeitmaschine, würde die Wahl zwischen Aphria (WKN:A12HM0) und Canopy Growth (WKN:A140QA) leicht fallen. Aphria hat seit Börsengang eine Rendite erzielt, die 13 Mal über dem Startkurs liegt. Das ist gut. Aber der Aktienkurs von Canopy Growth ist noch stärker gestiegen.

Gut, die Zeitmaschine kann man sich wohl abschminken. Die Wahl zwischen Aphria und Canopy Growth ist daher nicht mehr ganz so einfach. Welche dieser Top-Cannabis-Aktien ist zukünftig der größere Gewinner? Schauen wir daher doch mal, wie Aphria und Canopy gegeneinander abschneiden.

Was für Aphria spricht

Aphria ist in den letzten Monaten in die Mangel genommen worden. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, für die Übernahme der LATAM Holdings viel zu viel bezahlt zu haben. Der CEO trat daraufhin zurück. Aphria musste dann noch einen feindlichen Übernahmeversuch abwehren. Aber man könnte durchaus sagen, dass Aphria aus all dem gestärkt hervorgegangen ist.

Ein Sonderausschuss, der sich aus unabhängigen Direktoren des Aphria-Vorstands zusammensetzte, hat feststellen können, dass das Unternehmen für den Zukauf von LATAM nicht zu viel bezahlt hat. Außerdem hat Aphria so als Nebeneffekt der Untersuchung die Governance-Prozesse verbessert. Das Unternehmen hat in Irwin Simon auch einen starken Interims-CEO – der zuvor als CEO des Bio-Lebensmittelunternehmens Hain Celestial tätig war – während man nach einem Vollzeit-CEO sucht.

Obwohl der Aphria-Vorstand ein Übernahmeangebot des US-amerikanischen Cannabisunternehmens Green Growth Brands ablehnte, trug der Übernahmeversuch dazu bei, die Aufmerksamkeit auf die Stärken von Aphria zu lenken. Eine dieser Stärken ist die Produktionskapazität des Unternehmens. Aphria will bis Ende 2019 über eine jährliche Produktionskapazität von 255.000 Kilogramm verfügen. Die kürzlich erfolgte Lizenzierung der Erweiterung des Standorts Aphria One hat dem Unternehmen definitiv geholfen, dieses Ziel zu erreichen.

Aphria hat Lieferverträge mit allen kanadischen Provinzen sowie dem Yukon-Territorium abgeschlossen. Man kooperierte mit Southern Glazer’s, dem größten Wein- und Spirituosenhändler Nordamerikas, um Cannabis legal in ganz Kanada zu vertreiben.

Das Unternehmen ist auch international stark aufgestellt. Aphria hat in Deutschland CC Pharma gekauft, das Produkte an mehr als 13.000 Apotheken in Deutschland vertreibt. Man besitzt eine von nur sieben Cannabis-Importlizenzen in Italien. Aphria besitzt 25 % des australischen medizinischen Cannabisherstellers Althea. Das Unternehmen hat ein Joint Venture in Lesotho. Und dann ist da noch die Akquisition von LATAM Holdings, die Aphria Zugang zu den medizinischen Marihuanamärkten in Kolumbien, Argentinien, Jamaika und möglicherweise auch Brasilien verschafft.

Die Umsätze von Aphria in der Vergangenheit rechtfertigen allerdings nicht die Marktkapitalisierung von rund 2,4 Milliarden USD. Wenn man aber die Produktionskapazität und die Wachstumsaussichten von Aphria berücksichtigt, wird die Aktie wird jedoch im Vergleich zu einigen Konkurrenten eher günstig gehandelt.

Was für Canopy Growth spricht

Die Entwicklung von Canopy Growth verlief viel glücklicher als die von Aphria. Die beste Story für Canopy war die Investition von 4 Milliarden USD des Spirtuosenherstellers Constellation Brands (WKN:871918), die im vergangenen Jahr floss. Im Jahr davor hatte Constellation bereits 9,9 % an Canopy gekauft.

Die Beziehung zu Constellation Brands bietet Canopy Growth zwei wesentliche Vorteile. Einer davon ist, dass Canopy jetzt einfach richtig viel auf der hohen Kante hat. Der andere große Vorteil ist, dass Canopy einen erfahrenen Partner bei der Einführung und dem Aufbau von Marken hat.

Canopy and Constellation wollen noch in diesem Jahr eine Vielzahl von Cannabis-Getränken auf den Markt bringen, vorausgesetzt, die Gesetze lassen das bis dahin zu. Unterdessen ist Canopy Growth bereits der Top-Player im kanadischen Markt für legales Cannabis. Die Umsätze in dem ersten Quartal nach Start des kanadischen Markts waren branchenführend.

Wie Aphria hat auch Canopy Growth Lieferverträge mit allen kanadischen Provinzen. Canopy ist vertraglich verpflichtet, mindestens 70.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr zu liefern –Ontario, die Provinz mit der höchsten Einwohnerzahl, ist da noch gar nicht eingerechnet.

Canopy Growth ist zudem stark auf dem Weltmarkt für medizinisches Cannabis aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften oder Beteiligungen an Unternehmen in 13 Ländern, allen voran in Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Australien und Großbritannien. Canopy will einen Teil der liquiden Mittel aus dem Deal mit Constellation für die Finanzierung weiterer Expansionen in Europa und Südamerika verwenden.

Das Unternehmen verwendet auch einen Teil seines Geldes, um in die USA zu expandieren. Obwohl Canopy nicht auf dem US-Marihuana-Markt tätig sein kann, ist das Geschäft in der US-Hanfindustrie eine andere Geschichte – die US-Legalisierung von Hanf Ende 2018 sei Dank. Canopy Growth investiert zwischen 100 und 150 Millionen USD in den Bau einer großen Hanfproduktionsanlage im US-Bundesstaat New York. Dieser Schritt macht das Unternehmen zu einem frühen Marktführer unter den kanadischen Marihuana-Produzenten, die allesamt auf den lukrativen US-Hanfmarkt drängen wollen.

Welche Aktie ist der bessere Kauf?

Wer mehr für sein Geld bekommen will, für den hat Aphria gegenüber Canopy Growth die Nase vorn. Die prognostizierte Produktionskapazität von Aphria ist etwa halb so groß wie die von Canopy Growth, aber die Marktkapitalisierung beträgt weniger als ein Sechstel der Marktkapitalisierung von Canopy Growth.

Die Beziehung von Canopy Growth zu Constellation Brands ist jedoch aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Der Deal bringt Canopy auf den richtigen Weg, um global zu expandieren. Ich denke auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor die USA ihre Cannabis-Vorschriften auf Bundesebene lockern und die Tür für Canopy (und Constellation) öffnen. Die werden dann schnell eines der führenden Unternehmen auf dem US-Markt sein.

Also, welche dieser beiden Marihuana-Aktien ist der bessere Kauf? Das hängt von der Zeit ab, die man bereit ist zu investieren. Für die nächsten Jahren vermute ich, dass Aphria schneller wächst als Canopy Growth. Doch auf lange Sicht sieht für mich Canopy wie der klare Gewinner aus.

Sicher, die aktuellen Bewertungen beider Aktien (und insbesondere von Canopy Growth) sind alles andere als günstig. Aber wenn der Cannabis-Weltmarkt sowie viele andere Projekte wachsen, könnten sowohl Aphria als auch Canopy Growth noch viel Platz nach oben haben.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Hain Celestial und empfiehlt Aktien von Constellation Brands. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 17.3.2019 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019