Aphria mit starkem Handelstag

Für die Aktionäre von Aphria war der Montag bislang durchaus erfreulich. Dem Wertpapier gelang es, in einen Bullenmarkt zu finden und davon in die Höhe getrieben zu werden. Am Nachmittag wurde der Titel schließlich für 11,45 Euro gehandelt, was einem Plus von knapp 5,5 Prozent entspricht. Dieses reicht jedoch nicht aus, um die doch deutlichen Verluste aus der Vorwoche auszugleichen.

Aphria: Neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.