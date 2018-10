Aphria gewinnt am Donnerstag deutlich

An der Börse in Toronto ließ die Aphria Aktie zuletzt die Investoren jubeln. Ein Wertzuwachs von knapp 6 Prozent ließ den Kurs zuletzt auf 16,95 CAD klettern. Nach einer Phase der Korrekturen im September könnte sich das Papier nun zur Freude der Anleger gefangen haben. Zuvor zeichnete sich die Handelswoche jedoch durch deutliche Verluste aus. Auf Wochensicht lagen diese in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.