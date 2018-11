Aphria: Heutige Hauptversammlung lässt Anleger hoffen

Bei Aphria steht am heutigen 2. November die wichtige Hauptversammlung an. Bereits in der Vergangenheit war diese immer wieder Anlass zu einer neuen Kursrallye gewesen. Entsprechend viele Augen richten sich mit großem Interesse auf die aktuellen Zahlen des Unternehmens. Da die Versammlung des kanadischen Unternehmens mit entsprechender Zeitverschiebung stattfindet, lagen die offiziellen Zahlen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Ein Beitrag von Robert Sasse.