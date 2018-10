Aphria: In Erwartung der Quartalszahlen

Am Freitag werden die Quartalszahlen von Aphria erwartet. Sollten diese die positive wirtschaftliche Entwicklung bestätigen, so stünde einem weiteren Aufwind des Papiers nichts mehr im Wege. Schon jetzt zeigen sich klar positive Ausschläge des Titels an den europäischen Märkten. Ein Plus von über acht Prozent hob die Notierung dort zuletzt auf 12,82 Euro an und stellte die aktuelle Stärke unter Beweis.

Ein Beitrag von Robert Sasse.