Aphria: Erholung nach schwacher Handelswoche

In der vergangenen Handelswoche stand für Aphria eine leicht negative Bilanz zu Buche. Etwas mehr als zwei Prozent verlor das Wertpapier in dieser Zeit. Der Montag trug nun dazu bei, diese Einbußen zu egalisieren. Getrieben von einem neuen Aufwind stieg der Kurs der Aktie zuletzt auf 12,63 Euro. Dies entspricht einem klaren Plus von fast fünf Prozent, welches bereits über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.