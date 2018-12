Aphria Aktie setzt Erholung fort

Nach einer Verlustserie konnte die Aphria Aktie ihren Kurs der Erholung am Mittwoch fortsetzen. Bis zum Abend gewann das Papier an der Börse Frankfurt 6,60 Prozent, was zur neuen Notierung von 5,33 Euro führte. Damit dürften die Hoffnungen der Anleger auf die vollzogene Bodenbildung weiter wachsen. Um die Tendenz zu bestätigen, werden vor allem die Börsendaten der kommenden Tage bereits mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.