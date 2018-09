Aphria-Aktie: Wer hier nicht dabei ist, verpasst etwas….

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Aphria konnte am Dienstag einen nur minimalen Aufschlag realisieren. Dennoch sieht es für den Wert vergleichsweise gut aus, so die Meinung der Chartanalysten. Denn Aphria hat einen fast unvergleich starken Aufwärtstrend eingeschlagen, der in den kommenden Wochen und Monaten für einen weiteren Rekordlauf sorgen dürfte.

So jedenfalls sind die Aussichten nach einem Aufwärtsausbruch, der den Kurs seit Mitte August ausgehend von etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.