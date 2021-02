Aphria Aktie: Jamaika schließt Exportvereinbarungen für Cannabis ab!

Letzten Sommer stiegen große Player in der Cannabis-Landwirtschaft, wie das kanadische Konglomerat Aphria Inc. (NASDAQ:APHA), aus der karibischen Hitze aus. Aphria, das 2018 einen jamaikanischen lizenzierten Kultivator erwarb, um einem erwarteten Produktionsboom in Jamaika zuvorzukommen, verließ die Insel 2020 und gab seine Vermögenswerte auf.

Der große Ag-Player, zusammen mit einer Handvoll anderer kanadischer Unternehmen, wie dem Produzenten The Green Organic Dutchman Holdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung