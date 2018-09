Aphria Aktie: Hier fehlt nicht mehr viel zum Allzeithoch….

Aphria konnte am Dienstag deutlich nach oben klettern. Der Wert gewann fast 3 % dazu und bestätigte, was Chartanalysten ohnehin von dem Wert halten: Die Aktie hat sehr viel Potenzial. Der Kurs ist auch am Dienstag auf ein neues Zwischenhoch geklettert und konnte damit den bisherigen 6-Monats-Spitzenwert vom Vortag wieder nach oben schieben. Damit rückt im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend sogar das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.