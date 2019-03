Aphria-Aktie: Gute Chancen für risikofreudige Anleger? – Videoanalyse

Der Kurs der Aphria-Aktie ist in den vergangenen Monaten förmlich explodiert. Das liegt zum einen an den nach wie vor glänzenden Wachstumsaussichten der Cannabis-Branche. Zum anderen aber auch an konkreten Übernahmegerüchten. So versuchte Green Growth Brands zuletzt, sich Aphria in einer feindlichen Übernahme einzuverleiben. Doch das kanadische Cannabis-Unternehmen lehnte das Kaufangebot ab.

Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Kurs nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.