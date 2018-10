Aphria Aktie: Erneut ein starker Wochenstart

Der Aphria Aktie ist es erneut gelungen, mit einem positiven Impuls in die neue Handelswoche zu starten. Bis zum Mittag kletterte der Titel auf 12,59 Euro, was einem deutlichen Plus von 3,71 Prozent entspricht. Dieses wird die Hoffnung der Anleger stützen, dass die Verluste der vergangenen Tage schon bald ausgeglichen werden können und sich die Lage insgesamt entspannt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.