Aphria Aktie: Einen Schritt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Aphria Inc. (TSX:APHA) (NASDAQ:APHA) bestätigte am Donnerstag, dass es eine der Voraussetzungen für seine Fusion mit Tilray Inc. erfüllt hat . (NASDAQ:TLRY) erfüllt, nachdem die Aktionäre dem Arrangement in einer Sonderversammlung zugestimmt haben.

Der Sonderbeschluss, der das Arrangement genehmigt, musste von mindestens zwei Dritteln (66,6%) der abgegebenen Stimmen auf der Versammlung bestätigt werden. Die Fusion erhielt eine Zustimmungsrate von 99,38%.

Der Deal

Gemäß der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung